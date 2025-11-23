سرقوا فلوس من شقة.. تفاصيل محاكمة خادمة وآخرين بالنزهة

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، أولى جلسات محاكمة خادمة وآخر، متهمين بسرقة مبالغ مالية من شقة سكنية بمنطقة النزهة.

سرقة مبالغ مالية من شقة

تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من موظف يفيد بتعرض شقته للسرقة، وأكد سرقة مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية من داخلها،وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة وسرقتها الشقة، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمة.

وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة وسرقة الشقة بالاشتراك مع عاطل، حيث سرقت بعض الأشياء وهي عبارة عن سلسلة ذهبية ومبلغ مالي قدره 15 الف جنيه وجهاز حاسب آلي، كما أنهما قاما ببيع المضبوطات وإنفاق قيمتها على متطلباتهما الشخصية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.