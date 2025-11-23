محاكمة الطفل المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بالمنشار.. في هذا الموعد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفكر سياسي: نتنياهو وسموتريتش لا يريدان وقف إطلاق النار بغزة | فيديو
احتفالاً باليوم العالمي لمرض السكري.. متحف شرم الشيخ ينظم ركنًا للتوعية الصحية
أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب
تعرّف على اختصاصات «النقض».. قانون انتخابات النواب: كيف تُحسم الطعون وتُحفظ العضوية؟
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
تنتهك القانون .. محكمة أمريكية توقف خطة ترامب لتوسيع الترحيل السريع للمهاجرين
تامر فرج يكشف أسرار وكواليس «البخت»: عصابات وصراعات نفسية تشعل رمضان 2025| فيديو
بعد تحذيرات أمريكية من النشاط العسكري .. توقف الرحلات إلى فنزويلا
تخطط لدور تاريخي.. رانيا يوسف: أتمني تجسيد شخصية ملكة فرعونية في عمل فني جديد|فيديو
موضحًا حقيقة أزمة أرض أكتوبر.. هشام نصر: في زملكاوية عايزين يثبتوا إن إحنا وحشين
إشادات برلمانية باستضافة مصر «COP24»: تأكيد لريادتها البيئية وتعزيز للاقتصاد الأزرق المتوسطي
كيف تجعل طفلك واثقًا؟.. خبير نفسي: الحوار مع الطفل أهم من الأوامر المباشرة لبناء شخصيته|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إسلام دياب

تنظر محكمة جنايات الأحداث بالإسماعيلية، الثلاثاء المقبل الموافق 25 نوفمبر 2025، أولى جلسات محاكمة الطفل المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بالمنشار.

جريمة بشعة بمقتل طفل بالإسماعيلية على يد صديقه وتقطيع جسده بمشار كهربائى لأشلاء، وإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الأحداث وتحديد جلسة 25 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمته.. في هذا التقرير نوضح ما لا تعرفه عن جريمة طفل الإسماعيلية..

* بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين التلميذين داخل منزل المتهم في منطقة المحطة الجديدة، تطورت المشادة إلى اعتداء عنيف استخدم خلاله المتهم «شاكوش» وسكينًا كبيرة، سقط المجني عليه فاقدًا للوعي، ثم لفظ أنفاسه متأثرًا بالضرب.

* المتهم حاول التستر على الجريمة، فقرر تقطيع الجثمان لإخفاء معالمها، واستخدم صاروخًا كهربائيًا خاصًا بوالده الذى يعمل نجارا  في التقطيع، وفصل العظام بسكين كبيرة.

* قسّم الجثمان إلى 6 أجزاء كالتالي: الذراعين، الساقين، ونصفي الجذع، وضع الأجزاء داخل أكياس بلاستيكية سوداء وأحكم إغلاقها، احتفظ بجزء من الجثمان داخل المنزل لأسباب لم يحددها في البداية، خرج بالأجزاء داخل حقيبته المدرسية سيرًا على الأقدام.

* تخلّص بجزء من الأشلاء في أرض زراعية، وعاد المتهم إلى منزله وظل الجزء الذي احتفظ به تحت سريره يصدر رائحة نفاذة، والد المتهم اكتشف آثار الدماء والأشلاء داخل المنزل فاصطحب أولاده وفر هاربا من المنزل تاركا المتهم بمفرده داخل الشقة، الأجهزة الأمنية كشفت هوية الجاني وبدأت التحقيقات واستجواب المتهم.

* الطب الشرعي أكد أن الجريمة نُفذت بوعي كامل ودون اضطرابات نفسية، واعترف المتهم أنه كان يقلد مشاهد عنف شاهدها في أفلام ومسلسلات أجنبية، كشف أنه اشترى قفازات وأكياسًا سوداء قبل التنفيذ،أرشد الشرطة إلى أماكن التخلص من بقية الأشلاء وتم العثور عليها بالكامل، حبس المتهم وايداعه فى دور رعاية، وحبس والد المتهم وصاحب محل موبايلات اشترى من المتهم تليفون الضحية، وإحالة المتهم لمحكمة جنايات الأحداث وتحديد أولى جلسات المتهم يوم 25 نوفمبر الجارى. 

