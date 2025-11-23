قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المتهم بقتل صديقه بالإسماعيلية وتقطيع جثته بالمنشار يكشف عن رد فعل غريب لوالده

المتهم بقتل صديقه بالإسماعيلية وتقطيع جثته بالمنشار يكشف عن رد فعل غريب لوالده عندما علم بالحقيقة
المتهم بقتل صديقه بالإسماعيلية وتقطيع جثته بالمنشار يكشف عن رد فعل غريب لوالده عندما علم بالحقيقة
إسلام دياب

اعترافات صادمة أدلى بها المتهم بقتل زميله في الإسماعيلية ، وتقطيع جثته إلى أجزاء داخل منزله، وبسؤال المتهم أمام جهات التحقيق، أجاب عليها كالتالي : 

وبسؤال المتهم عن ردة فعل والده عقب علمه بقتل زميله، أجاب قائلا: «قالي كمل مصيبتك لوحدك ومنمش طول الليل وتاني يوم نزل وأخد أخواتي وطلعوا على بيت عمي». 

تنظر محكمة جنايات الأحداث بالإسماعيلية، الثلاثاء المقبل الموافق 25 نوفمبر 2025، أولى جلسات محاكمة الطفل المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بالمنشار.

جريمة بشعة بمقتل طفل بالإسماعيلية على يد صديقه وتقطيع جسده بمشار كهربائى لأشلاء، وإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الأحداث وتحديد جلسة 25 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمته.. في هذا التقرير نوضح ما لا تعرفه عن جريمة طفل الإسماعيلية..

* بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين التلميذين داخل منزل المتهم في منطقة المحطة الجديدة، تطورت المشادة إلى اعتداء عنيف استخدم خلاله المتهم «شاكوش» وسكينًا كبيرة، سقط المجني عليه فاقدًا للوعي، ثم لفظ أنفاسه متأثرًا بالضرب.

* المتهم حاول التستر على الجريمة، فقرر تقطيع الجثمان لإخفاء معالمها، واستخدم صاروخًا كهربائيًا خاصًا بوالده الذى يعمل نجارا  في التقطيع، وفصل العظام بسكين كبيرة.

* قسّم الجثمان إلى 6 أجزاء كالتالي: الذراعين، الساقين، ونصفي الجذع، وضع الأجزاء داخل أكياس بلاستيكية سوداء وأحكم إغلاقها، احتفظ بجزء من الجثمان داخل المنزل لأسباب لم يحددها في البداية، خرج بالأجزاء داخل حقيبته المدرسية سيرًا على الأقدام.

* تخلّص بجزء من الأشلاء في أرض زراعية، وعاد المتهم إلى منزله وظل الجزء الذي احتفظ به تحت سريره يصدر رائحة نفاذة، والد المتهم اكتشف آثار الدماء والأشلاء داخل المنزل فاصطحب أولاده وفر هاربا من المنزل تاركا المتهم بمفرده داخل الشقة، الأجهزة الأمنية كشفت هوية الجاني وبدأت التحقيقات واستجواب المتهم.

* الطب الشرعي أكد أن الجريمة نُفذت بوعي كامل ودون اضطرابات نفسية، واعترف المتهم أنه كان يقلد مشاهد عنف شاهدها في أفلام ومسلسلات أجنبية، كشف أنه اشترى قفازات وأكياسًا سوداء قبل التنفيذ،أرشد الشرطة إلى أماكن التخلص من بقية الأشلاء وتم العثور عليها بالكامل، حبس المتهم وايداعه فى دور رعاية، وحبس والد المتهم وصاحب محل موبايلات اشترى من المتهم تليفون الضحية، وإحالة المتهم لمحكمة جنايات الأحداث وتحديد أولى جلسات المتهم يوم 25 نوفمبر الجارى.

قتل قتل زميله قتل صديقه تقطيع الجثة تقطيع جثته بالمنشار طفل الإسماعيلية طفل المنشار المنشار الكهربائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

الكبدة بدبس الرمان

لذيذة جدا.. طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

دونر الكباب

تريند السوشيال ميديا.. طريقة عمل دونر الكباب في البيت بطعم المحلات

فوائد الفلفل الأسود والكركم

فوائد مذهلة لإضافة الفلفل الأسود للكركم .. اكتشفها

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد