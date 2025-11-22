قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ظهور سيارة أفيلا 1 EV الكهربائية لأول مرة في معرض CES

Afreela EV 1
Afreela EV 1
عزة عاطف

تستعد شركة سوني هوندا موبيلتي للكشف عن نسخة جديدة وغامضة من سيارتها الكهربائية أفيلا خلال فعاليات معرض CES 2025 في لاس فيجاس، في خطوة قد تشير إلى الجيل القادم من موديلات Afeela بعد إطلاق سيارة أفيلا 1 EV.

أفيلا 1 قبل الإنتاج: لمحة من المستقبل

إلى جانب المفهوم الجديد، ستعرض الشركة نسخة قبل الإنتاج من أفيلا 1 EV، والتي من المقرر إطلاقها العام المقبل بسعر يبدأ من 89,900 دولار.

وأكدت الشركة أن النسخة ستتوفر بعدة ألوان، مع مجموعة من التجهيزات الداخلية والخارجية التي تعكس التصميم النهائي المتوقع للسيارة عند طرحها في الأسواق.

وتعد أفيلا 1 EV أول سيارة كهربائية بالكامل من شراكة سوني وهوندا، حيث تم دمج خبرة هوندا في صناعة السيارات مع التكنولوجيا المتقدمة لسوني في مجالات الترفيه والذكاء الاصطناعي وأنظمة القيادة الذكية.

حتى الآن، لم تكشف سوني هوندا موبيلتي عن الكثير من التفاصيل حول المفهوم الجديد، لكنها أكدت أن السيارة تمثل توجهات مستقبلية للتصميم والتكنولوجيا، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم والتفاعل الذكي داخل السيارة.

وقالت الشركة إنها ستكشف عن “تحديثات جديدة ومثيرة” حول قدرة السيارة على التواصل مع السائق، وميزات القيادة المساعدة، وربما تكاملات جديدة لأنظمة الترفيه والذكاء الاصطناعي.

تسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة، حيث تركز على الجمع بين الأداء العالي، التصميم العصري، والتكنولوجيا المتقدمة.

كما يبدو أن الشركة تتطلع إلى تقديم سيارات كهربائية ذكية أكثر قابلية للتخصيص، بما في ذلك أنظمة برمجية قابلة للتحديث، وتحسين تجربة القيادة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المستقبلي.

بالنسبة للمستهلكين، يمثل هذا الحدث فرصة للاطلاع على تطور صناعة السيارات الكهربائية من خلال شراكة تجمع بين خبرة هوندا الطويلة في السيارات وجودة تصميمات سوني التكنولوجية.

وتتيح هذه المعارض أيضًا فرصة لمعاينة الابتكارات القادمة في التصميم الداخلي والخارجي، وكذلك التعرف على خيارات الترفيه والربط الذكي التي ستكون جزءًا من تجربة أفيلا المستقبلية.

Afeela أفيلا 1 EV سيارات كهربائية جديدة معرض CES 2025 سعر أفيلا 1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

الاحتلال

إسرائيل تواصل خروقاتها على الحدود اللبنانية وتبرر اعتداءاتها بذرائع "وهمية"

السفير جمال بيومي

السفير جمال بيومي:مجموعة العشرين هم مجلس إدارة العالم

انتخابات مجلس النواب

توافد كثيف من المصريين بلبنان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد