ظهور سيارة أفيلا 1 EV الكهربائية لأول مرة في معرض CES

تستعد شركة سوني هوندا موبيلتي للكشف عن نسخة جديدة وغامضة من سيارتها الكهربائية أفيلا خلال فعاليات معرض CES 2025 في لاس فيجاس، في خطوة قد تشير إلى الجيل القادم من موديلات Afeela بعد إطلاق سيارة أفيلا 1 EV.

أفيلا 1 قبل الإنتاج: لمحة من المستقبل

إلى جانب المفهوم الجديد، ستعرض الشركة نسخة قبل الإنتاج من أفيلا 1 EV، والتي من المقرر إطلاقها العام المقبل بسعر يبدأ من 89,900 دولار.

وأكدت الشركة أن النسخة ستتوفر بعدة ألوان، مع مجموعة من التجهيزات الداخلية والخارجية التي تعكس التصميم النهائي المتوقع للسيارة عند طرحها في الأسواق.

وتعد أفيلا 1 EV أول سيارة كهربائية بالكامل من شراكة سوني وهوندا، حيث تم دمج خبرة هوندا في صناعة السيارات مع التكنولوجيا المتقدمة لسوني في مجالات الترفيه والذكاء الاصطناعي وأنظمة القيادة الذكية.

حتى الآن، لم تكشف سوني هوندا موبيلتي عن الكثير من التفاصيل حول المفهوم الجديد، لكنها أكدت أن السيارة تمثل توجهات مستقبلية للتصميم والتكنولوجيا، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم والتفاعل الذكي داخل السيارة.

وقالت الشركة إنها ستكشف عن “تحديثات جديدة ومثيرة” حول قدرة السيارة على التواصل مع السائق، وميزات القيادة المساعدة، وربما تكاملات جديدة لأنظمة الترفيه والذكاء الاصطناعي.

تسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة، حيث تركز على الجمع بين الأداء العالي، التصميم العصري، والتكنولوجيا المتقدمة.

كما يبدو أن الشركة تتطلع إلى تقديم سيارات كهربائية ذكية أكثر قابلية للتخصيص، بما في ذلك أنظمة برمجية قابلة للتحديث، وتحسين تجربة القيادة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المستقبلي.

بالنسبة للمستهلكين، يمثل هذا الحدث فرصة للاطلاع على تطور صناعة السيارات الكهربائية من خلال شراكة تجمع بين خبرة هوندا الطويلة في السيارات وجودة تصميمات سوني التكنولوجية.

وتتيح هذه المعارض أيضًا فرصة لمعاينة الابتكارات القادمة في التصميم الداخلي والخارجي، وكذلك التعرف على خيارات الترفيه والربط الذكي التي ستكون جزءًا من تجربة أفيلا المستقبلية.