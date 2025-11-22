قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

تصدر الفنان عبدالله الرويشد مؤشرات البحث على محرك “جوجل”، بعد ظهورها المؤثر مع الفنانة أحلام الشامسي، في مقطع فيديو نشرته الأخيرة، إذ ظهر الرويشد متعافي نسبيا من آثار المرض، بعدما ترك الكرسي المتحرك واعتمد على عصاه في التحرك. 

عبد الله الرويشد وأحدث ظهور 

عاد الفنان عبد الله الرويشد للظهور مرة أخرى بعد الوعكة الصحية التي مر بها قبل عام ونصف العام، في لحظة مؤثرة بمقطع فيديو نشرته الفنانة أحلام، من منزل الرويشد.

وظهر عبد الله الرويشد في مقطع الفيديو يتوكأ على عصاه، وذلك بعدما ترك الكرسي المتحرك الذي اعتمد عليه في الأشهر الأولى من مرضه. 

وخلال مقطع الفيديو، قالت أحلام: «اليوم زرت الغالي أبو خالد، الله يتمم شفاه ويرفع عنه، وإن شاء الله نشوفه يرجع ينورنا. وحشنا الغالي، ربي ما يحرمنا منه».

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، حيث عبّر محبو الرويشد عن دعمهم له وتمنياتهم بالشفاء التام والصحة الدائمة.

طبيعة مرض عبد الله الرويشد

ويعاني عبد الله الرويشد من آثار إصابته بجلطة دماغية في شهر فبراير 2024، أثرت على حركة نصفه الأيمن، وحدت من ظهوره لفترة طويلة. 

عبدالله الرويشد مع نبيل شعيل 

مرض عبد الله الرويشد

بدأت أزمة عبد الله الرويشد الصحية في شهر فبراير، 2024، إذ تعرض لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على أثرها لأحد المستشفيات.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، تأجيل حفل لـ عبد الله الرويشد، آنذاك، والذي كان من المقرر إقامتها يوم 23 فبراير، نظرًا للأزمة الصحية التي تعرض لها المطرب الكويتي.

وعن الحالة الصحية للفنان عبد الله الرويشد، قال وكيل أعماله ملك أحمد إن الحالة مستقرة، لكنه سيستمر في تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية.

تكتم على حالة عبد الله الرويشد

وفي الأشهر الأولى لمرضه، فرضت حالة من التكتم على طبيعة مرض عبد الله الرويشد، فلم يخرج أي مصدر رسمي، ليكشف طبيعة الوعكة الصحية التي يمر بها، وتطوراتها. 

ابن عبد الله الرويشد يرد

وبعدها كشف خالد الرويشد، نجل المطرب عبد الله الرويشد، عن حالة والده الصحية، بعد تداول العديد من الأخبار حول تدهور حالته الصحية.

وكتب خالد الرويشد، على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة “إكس”: “نفيًا للأخبار المتداولة بشأن الحالة الصحية لوالدي الفنان عبد الله الرويشد أود أن أطمئن الجميع باستقرار الحالة الصحية لله الحمد”.

وأضاف خالد الرويشد: “الوالد حاليا يستكمل البروتوكول العلاجي من خير الأطباء الكويتيين ويرجى تحري الدقة والدعوات له بالشفاء العاجل”.

عبد الله الرويشد ورحلة علاج فى ألمانيا 

وخضع عبد الله الرويشد لرحلة علاج طويلة في ألمانيا، استمرت منذ بداية مرضه في فبراير 2024، وانتهت في أكتوبر من العام ذاته. 

عبد الله الرويشد على كرسي متحرك 

وبعد عودة عبد الله رويشد إلى موطنه الكويت بعد رحلة علاج طويلة إثر تعرضه لجلطة فى المخ، استقبله عدد كبير من جمهوره ونجوم الفن، على رأسهم الفنان نبيل شعيل الذى احتضنه وقبل رأسه.

وظهر الفنان عبد الله الرويشد، بعد عودته من ألمانيا، حيث قضى فترة علاجه هناك، وظهر على كرسى متحرك، بعد تأثر حركة نصفه الأيمن من الجلطة الدماغية التي تصيب بها في شهر فبراير 2024. 

الرويشد عبدالله الرويشد الفنان عبدالله الرويشد مرض عبدالله الرويشد أغاني عبدالله الرويشد أحلام الشامسي

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
