بعد أزمة أنغام وعبدالمجيد عبدالله.. قُبلة جديدة لـ عبدالله الرويشد

ظهر الفنان عبدالله الرويشد، في مقطع فيديو متداول عبر السوشيال ميديا، وهو يُقبل الفنانة العراقية هدى حسين، خلال حفل جوائز جوي، الذي أقيم يوم 18 يناير الماضي، بالمملكة العربية السعودية.

وخلال المقطع، ظهرت هدى حسين، تذهب لمصافحة عبدالله الرويشد، وكان الأخير جالسًا على كرسي متحرك متأثرًا من آثار إصابته بجلطة المخ، بينما اقتربت منه الأولى ليثقبلها «الرويشد» وهو جالسًا على كرسيه.

ويأتي ذلك، بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا على قبلة الفنانة أنغام والفنان عبد المجيد عبدالله، في نفس الفعالية السابق ذكرها.

شفت هالفيديو ل هدى حسين و عبدالله الرويشد وحسيت فايتكم ❤️ pic.twitter.com/9v1XbBhEQU — ~ حـنـيـن عـبـدالله ~ (@HaneenKSA29) January 19, 2025

استدعاء أنغام وعبد المجيد عبدالله

وكانت أثيرت حالة كبيرة، بعد استدعاء الفنانة أنغام، والفنان عبد المجيد عبدالله، من قبل الأمن العام السعودي بسبب قُبلتهما في حفل جوائز جوي بالسعودية والذي أقيم في مدينة الرياض، يوم 18 يناير الماضي وأثار حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية.

وأعلن الحساب الرسمي لـ الأمن العام السعودي، عبر موقع إكس تويتر سابقًا، استدعاء شخصين خالفا الذوق العام خلال فعالية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، دون التطرق لهوية الشخصين بشكل مباشر.

وشارك حساب الأمن العام السعودي عبر موقع إكس، صورة مموهة من مقطع الفيديو محل الجدل، مشيرًا إلى أنه تم استدعاء هذين الشخصين، فكتب في التعليق: «استدعاء شخصين مخالفين للائحة المحافظة على الذوق العام في فعالية بمدينة الرياض».

وتابع بيان الأمن العام السعودي: «أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى ما تم تداوله من محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام لشخصين في فعالية بمدينة الرياض فإنه جار استدعاؤهما وتطبيق اللائحة بحقهما، واستكمال الإجراءات النظامية».

أغاني عبدالله الرويشد

وكانت أحدث أغاني عبدالله الرويشد، هي أغنية ارتويت، من كلمات والحان: جمانه جمال، توزيع: احمد صالح، صولو عود: حسين محب، الكورال: مجموع الكورال اليمني بالقاهرة، ايقاعات: عبدالحميد الصقر، جيتار: مصطفى نصر، مكس: نبيل إيهاب – تامر حسن، ماستر: المنهندس مجيد دشتي.

وفي آخر أغسطس 2023، طرح الفنان عبدالله الرويشد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم أعترف لك، إذ طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الأغنية، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية أعترف لك للفنان عبدالله الرويشد، من كلمات: علي مساعد، الحان: عبدالله الرويشد، توزيع موسيقي: يحيى الموجي، مكس: إيهاب نبيل – تامر حسن، ماستر: مجيد دشتي.