بعد تصريحاته عن طليقته.. هل يعود أحمد السقا لـ مها الصغير مجددا؟ خاص

تصدر الفنان أحمد السقا التريند بعد تصريحاته التلفزيونية التي أدلى بها لبرنامج "تابوو" مع الإعلامي نزار الفارس.

وتحدث أحمد السقا في معرض حديثه عن إمكانية عودته لطليقته مها الصغير مجددا، قائلا: "الله أعلم دا في علم الغيب معرفش، أنا من النوع المتسامح على طول أنا مبكرهش كلمة الكره مش موجودة في القاموس بتاعي ممكن أتجنب لكن مكرهش لأن الكره كلمة غليظة جدا".

وبدا من هذا التصريح أن أحمد السقا يلمح إلى إمكانية عودته مجددا لاستئناف حياته الزوجية مع طليقته مها الصغير، حسبما فهم الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لكلامه.

مصدر مقرب من الفنان أحمد السقا نفى هذه الأنباء، وأكد أنه ما زال منفصلا عن زوجته، ولا توجد أي محاولات قائمة للعودة لاستئناف حياتهما الزوجية حاليا.

أحمد السقا يتحدث عن الطلاق

وتطرق السقا للحديث عن انتشار حالات الطلاق في المجتمع، مؤكدًا: «كنت أفكر في هذا السؤال منذ يومين.. لا أدري هل هو فيروس منتشر في الجو أم ماذا؟ فهو موجود في المجتمع كله، وأسبابه متعددة، سواء مادية أو عاطفية أو سياسية، وكل شخص له وسيلته، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها».

وأوضح موقفه من تصور الناس للوسط الفني والإعلامي قائلاً: «أما فكرة القول إن الطلاق منتشر في الوسط الفني أو الرياضي أو الإعلامي؛ فالأمر لا يقتصر علينا، لكن يُسمع أكثر؛ لأننا دائمًا تحت المجهر، كما نقول».