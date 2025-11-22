نسرين طافش وأحمد صلاح حسني يجتمعان في مسلسل"أنا وهو وهم" رمضان 2026

تعاقدت النجمة نسرين طافش على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "أنا وهو وهم" يجمعها بالنجم أحمد صلاح حسني للعرض في منافسات موسم دراما رمضان 2026، والعمل من قصة سيناريو وحوار نسرين طافش بمشاركة ورشة تأليف فيما يتولى اخرج العمل المخرج السوري زهير قنوع وإنتاج شركة بيليون ومقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية عقد صناع مسلسل "أنا وهى وهم" العديد من جلسات العمل للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصيات واختيار الفنانين المشاركين في البطولة، حيث انضم للعمل بشكل رسمي كلُ من: كمال أبو رية وشيرين عزمي وميمي جمال ومادلين طبر فيما تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقى الفنانين والاعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

مسلسل أنا وهو وهم

ويجمع مسلسل "أنا وهو وهم" النجمان نسرين طافش وأحمد صلاح حسني للمرة الثانية في الدراما التليفزيونية، بعدما قدما سوياً مسلسل "ختم النمر" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، الذى تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتاً وكان من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ودارت أحداثه في اطار اجتماعي رومانسى.

أعمال نسرين طافش

يذكر أن نسرين طافش تواجدت في دراما رمضان الماضي 2025 خلال حكاية "وصمة عار" من مسلسل "اسود باهت"، وهى من تأليف كريم سرور وإخراج ممدوح زكي وشارك في بطولتها محمد لطفي وحسني شتا ومادلين طبر وإبراهيم السمان وبسنت حاتم وصولا عمر وعدد من الفنانين الشباب.

أما أحمد صلاح حسني فيعرض لها حالياً في السينمات، فيلم "أوسكار - عودة الماموث" الذ يخوض به أول بطولة مطلقة في السينما، ويشارك في بطولته، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبد المغني، الطفلة ليا سويدان، والعمل فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر، وحامد الشراب. وإخراج هشام الرشيدي.