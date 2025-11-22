بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين

التقط القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا صورة جماعية لهم علي هامش حضور فعاليات قمة مجموعة العشرين g20 لعام 2025 وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025 ، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، على مدار يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير شريف كامل، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين وتجمع البريكس، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، والسفير أحمد علي شريف، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا.

بدأت الجلسة الافتتاحية بتشريف فخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وقد تم توجيه الدعوة لمصر للمشاركة، كدولة ضيف، في اجتماعات المجموعة لهذا العام، حيث تعقد قمة مجموعة الـ 20 لعام 2025 تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، ويناقش القادة المشاركون خلال القمة عدداً من التحديات والفرص، مثل الأمن الغذائي والديون والتحول المناخي، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الدول النامية والمتقدمة.