سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أكد السفير المصري في بغداد، أحمد سمير، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب شهدت إقبالًا كبيرًا مقارنة بالمرحلة الأولى.

تنظيم العملية الانتخابية

وأضاف سمير، في تصريحات لـالقاهرة الإخبارية، مع المراسلة هبة التميمي، أن عمليات التصويت في يومها الثاني تسير بسلاسة تامة، معربًا عن شكره للهيئة الوطنية للانتخابات المصرية على جهودها في تنظيم العملية الانتخابية في بغداد.

انتخابات مجلس الشيوخ السابقة

وأوضح السفير أحمد سمير أن الإقبال الكبير يعود جزئيًا إلى شمول المرحلة الثانية محافظات القاهرة وبعض محافظات الدلتا، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين أمس تجاوز الإقبال المسجل في المرحلة الأولى وحتى انتخابات مجلس الشيوخ السابقة.

وأضاف السفير أن اللجنة مستمرة في أعمالها حتى انتهاء اليوم الثاني من التصويت، ومن المتوقع الإعلان عن نتائج مرحلة الفرز فور الانتهاء من العملية الانتخابية، مؤكّدًا أن سير العملية الانتخابية في بغداد يسير بانضباط وسلاسة.