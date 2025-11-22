ائتلاف النزاهة الدولي: نستهدف زيارة 1200 لجنة انتخابية في المرحلة الثانية

أكد الدكتور أيمن عقيل المتحدث باسم ائتلاف النزاهة الدولي لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025 أن الائتلاف استكمل جميع استعداداته لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تشمل 13 محافظة، مشيرا إلى أن فريق الائتلاف جاهز للانتشار وممارسة مهامه وفق أعلى المعايير الدولية المتعارف عليها.



وقال عقيل - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن الائتلاف يضم خمس منظمات مجتمع مدني، من بينها مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر)، إلى جانب أربع منظمات دولية من أوروبا وإفريقيا، تشمل: منظمة إيكو- اليونان، والتحالف الدولي للتكامل والاستدامة- مالطا، ومنتدى جالس الدولي- أوغندا، ومنظمة الزيكا من أجل الإغاثة- غانا".



وأوضح أن بعثة المرحلة الثانية تضم نحو 100 عضو من المتابعين الدوليين والمترجمين والمنسقين المحليين، إضافة إلى غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يشارك خلال هذه المرحلة 20 متابعًا دوليًا من 16 دولة مختلفة.



وأشار عقيل إلى أن الائتلاف سيقوم بمتابعة سير الانتخابات في 10 محافظات، هي: القاهرة، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، السويس، الإسماعيلية، الغربية، بورسعيد، ودمياط، وذلك من خلال زيارة نحو 1200 لجنة انتخابية فرعية.



وأضاف أن كل متابع دولي سيزور 30 لجنة انتخابية يوميًا ويقوم بتعبئة استمارات المتابعة المخصصة لذلك، مؤكدًا أن الائتلاف ملتزم تمامًا بالقواعد والإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمشاركة منظمات المجتمع المدني.



وشدد عقيل على أن عمل الائتلاف يستند إلى مبادئ النزاهة والشفافية والمعايير الدولية لحرية الانتخابات، إضافة إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمشاركة السياسية والتنافس الإيجابي.



الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من الانتخابات تشمل 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، وشمال سيناء، يحق التصويت فيها لنحو 34 مليون ناخب.



وانطلق التصويت للمرحلة الثانية في الخارج أمس /الجمعة/ ويستمر حتى اليوم في 139 سفارة وقنصلية مصرية بـ117 دولة، بينما يُجرى التصويت في الداخل يومي 24 و25 نوفمبر.