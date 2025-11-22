قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
ائتلاف النزاهة الدولي: نستهدف زيارة 1200 لجنة انتخابية في المرحلة الثانية

أ ش أ

 أكد الدكتور أيمن عقيل المتحدث باسم ائتلاف النزاهة الدولي لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025 أن الائتلاف استكمل جميع استعداداته لمتابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تشمل 13 محافظة، مشيرا إلى أن فريق الائتلاف جاهز للانتشار وممارسة مهامه وفق أعلى المعايير الدولية المتعارف عليها.


وقال عقيل - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن الائتلاف يضم خمس منظمات مجتمع مدني، من بينها مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر)، إلى جانب أربع منظمات دولية من أوروبا وإفريقيا، تشمل: منظمة إيكو- اليونان، والتحالف الدولي للتكامل والاستدامة- مالطا، ومنتدى جالس الدولي- أوغندا، ومنظمة الزيكا من أجل الإغاثة- غانا".


وأوضح أن بعثة المرحلة الثانية تضم نحو 100 عضو من المتابعين الدوليين والمترجمين والمنسقين المحليين، إضافة إلى غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يشارك خلال هذه المرحلة 20 متابعًا دوليًا من 16 دولة مختلفة.


وأشار عقيل إلى أن الائتلاف سيقوم بمتابعة سير الانتخابات في 10 محافظات، هي: القاهرة، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، السويس، الإسماعيلية، الغربية، بورسعيد، ودمياط، وذلك من خلال زيارة نحو 1200 لجنة انتخابية فرعية.


وأضاف أن كل متابع دولي سيزور 30 لجنة انتخابية يوميًا ويقوم بتعبئة استمارات المتابعة المخصصة لذلك، مؤكدًا أن الائتلاف ملتزم تمامًا بالقواعد والإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمشاركة منظمات المجتمع المدني.


وشدد عقيل على أن عمل الائتلاف يستند إلى مبادئ النزاهة والشفافية والمعايير الدولية لحرية الانتخابات، إضافة إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمشاركة السياسية والتنافس الإيجابي.


الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من الانتخابات تشمل 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، وشمال سيناء، يحق التصويت فيها لنحو 34 مليون ناخب.


وانطلق التصويت للمرحلة الثانية في الخارج أمس /الجمعة/ ويستمر حتى اليوم في 139 سفارة وقنصلية مصرية بـ117 دولة، بينما يُجرى التصويت في الداخل يومي 24 و25 نوفمبر.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

الاهلي

غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا.. صور

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا| توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة شبيبة القبائل

يانج أفريكانز

مجموعة الأهلي.. يانج أفريكانز يهزم الجيش الملكي بهدف نظيف في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

