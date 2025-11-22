مدبولي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن "لا سبيل للسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط إلا من خلال تطبيق حل الدولتين".

وأوضح مدبولي أن الحل القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل هو الحل الوحيد ايمكن أن يحقق العدالة للطرفين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: "مصر تؤكد موقفها الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وفقًا للقرارات الدولية والمعايير المتفق عليها".

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تواصل دعم الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتحقيق السلام في المنطقة، سواء من خلال دعم المفاوضات أو عبر المشاركة الفاعلة في المبادرات الدولية.

ولفت إلى أن "حل الدولتين ليس خيارًا بل هو ضرورة لتفادي استمرار الصراع وضمان مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة".