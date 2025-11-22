تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

أعاد مقطع فيديو متداول لسائق سلامة في سيارة روبوتاكسي تابعة لتسلا وهو يبدو نائمًا أثناء الرحلة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، فتح ملف التساؤلات حول جاهزية السيارات ذاتية القيادة ومدى الالتزام بإجراءات الأمان.

وبالرغم من تقدم تيسلا في تقنيات القيادة الذاتية، إلا أن الحادثة تكشف أن العنصر البشري ما زال الحلقة الأضعف في المنظومة كلها.

فيديو يوثق نوم السائق أكثر من مرة

التسجيل الذي انتشر خلال الساعات الماضية أظهر أحد ركّاب الروبوتاكسي وهو يلتقط لحظة بدا فيها سائق السلامة مغمض العينين وكأنه غارق في النوم.

ووفق شهادة الراكب، فقد تكرر المشهد ثلاث مرات على الأقل خلال الرحلة القصيرة داخل منطقة خليج سان فرانسيسكو، ما جعل الراكب يشعر بالقلق من احتمال فقدان السائق السيطرة في حال حدث طارئ مفاجئ.

وبالرغم من أن السيارة تعتمد على منظومة قيادة ذاتية متقدمة، إلا أن وجود سائق سلامة يقظ يُعدّ شرطًا أساسيًا أثناء تشغيل الروبوتاكسي.

تسلا لا تملك تصريحًا للقيادة الذاتية الكاملة في كاليفورنيا

اللافت أن تسلا لا تمتلك حتى الآن تصريحًا رسميًا من ولاية كاليفورنيا لتشغيل سيارات روبوتاكسي بدون سائق بشري، بخلاف شركات مثل Cruise وWaymo التي حصلت على تراخيص للعمل بدون سائق.

لذلك، فإن جميع سيارات روبوتاكسي الخاصة بتسلا في الولاية تشغل فقط بوجود Safety Driver، دوره التدخل فورًا عند حدوث خلل أو موقف طارئ.

لكن ظهور هذا السائق نائمًا أثار موجة انتقادات واسعة، إذ اعتبر كثيرون أن وجود سائق غير يقظ يعادل غيابه تمامًا، ويعرّض الركاب والمارة للخطر.

بداية مضطربة لخدمة روبوتاكسي من تسلا

منذ إطلاق خدمة روبوتاكسي في أوستن بولاية تكساس في يونيو الماضي، رافقها الكثير من الضجيج الإعلامي ووعود إيلون ماسك بأن نصف سكان الولايات المتحدة الأمريكية سيصلهم الروبوتاكسي قبل نهاية العام، وهو ما اعتبره محللون تصريحات متسرعة لا تتوافق مع تقدم الخدمة على أرض الواقع.

ومع توسع التجارب في مناطق إضافية، بدأت تظهر بعض المشكلات من بينها:

تكرار شكاوى من سلوكيات غير متوقعة للسيارات ذاتية القيادة

غياب بعض التصاريح الأساسية في ولايات رئيسية

اعتماد كبير على السائق البشري رغم وصف الخدمة بأنها "ذاتية بالكامل"

أعاد هذا الفيديو إشعال النقاش القديم:

هل أصبحت السيارات الذاتية القيادة جاهزة فعلًا لتحل محل السائق البشري؟

مع أن التقنيات تتطور بسرعة هائلة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الذكاء الاصطناعي قد يكتشف الأخطاء ويعالجها بسرعة، لكن غياب الرقابة البشرية يجعل أي خلل محتمل أكثر خطورة.

ويرى محللون أن الحادثة تمثل مؤشرًا واضحًا على أن الانتقال نحو القيادة الذاتية الكاملة ما زال بحاجة إلى وقت طويل، وأن السائق البشري — رغم عيوبه — ما زال جزءًا لا يمكن الاستغناء عنه في الوقت الحالي.