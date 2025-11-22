تفاصيل مشاركة رئيس الوزراء بقمة مجموعة العشرين

يشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، في جلسة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وبناء الاقتصاديات ودور التجارة وتمويل التنمية وتحديات الديون بقمة مجموعة العشرين.

جاء ذلك خلال خبرا عاجلا أذاعته فضائية إكسترا نيوز.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بتشريف الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وقد تم توجيه الدعوة لمصر للمشاركة، كدولة ضيف، في اجتماعات المجموعة لهذا العام، حيث تعقد قمة مجموعة الـ 20 لعام 2025 تحت شعار “التضامن والمساواة والاستدامة”.

ويناقش القادة المشاركون خلال القمة عدداً من التحديات والفرص، مثل الأمن الغذائي والديون والتحول المناخي، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الدول النامية والمتقدمة.