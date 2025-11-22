قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
حوادث

قرار عاجل بعرض صغار واقعة مدرسة دولية في السلام علي الطب الشرعي

مصطفي رجب

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، حبس المتهمين في واقعة مدرسة دولية في السلام بخدش براءة ٥ صغار بأعمار مختلفة داخل المدرسة علي ذمة التحقيقات .

وأمرت النيابة العامة، بعرض صغار المدرسة الدولية بالسلام علي الطبي الشرعي للكشف عليهما في واقعة اعتداء الجنسي  والتحرش داخل المدارس لبيان اثار التعدي .

وأمرت جهات التحقيق، استدعاء أولياء أمور ضحايا واقعة قيام ٣ عمال وفرد أمن بمدرسة دولية في السلام بخدش براءة ٥ صغار بأعمار مختلفة داخل المدرسة للمرة الثانية.

وقال المحامي عبد العزيز عز الدين فخري محامي الضحايا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن المجني عليهم تتراوح أعمارهم بين ٤ و ٦ سنوات، ٤ في مرحلة kg2 وفتاة في الصف الأول الابتدائي، والمتهمين فرد أمن ٢٨ عام، وعامل ثلاثيني وآخر في نهاية الخمسينات وعامل رابع ٦٠ عام.

وتابع دفاع ضحايا المدرسة الدولية، أن النيابة تباشر تحقيقات موسعة في الحادث وستنتقل للمعاينة بعد الانتهاء من سماع أقوال أولياء الأمور، وأن التحقيقات ستكشف مفاجآت عن وجود ضحايا آخرين وخبايا أخرى في الوقائع وعلاقات مترابطة بين المتهمين.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاملين وفرد أمن مدرسة دولية شهيرة بدائرة قسم السلام ثاني على خلفية اتهامهم بخدش براءة ٥ صغار "٣ فتيات وولدين" في أحد أماكن المدرسة.

القصة تعود وفقا لأقوال أولياء الأمور في محاضر الشرطة التي تم تحريرها بقسم السلام ثاني لقرابة عام حيث قرر أحد الصغار لوالدته أن المتهمين يقوموا بتهديده والاعتداء عليه وخدش براءته في أحد الأماكن بالمدرسة وأن الواقعة تعود لعام مضى وقامت السيدة بتحديد محضر بالواقعة.

وبمجرد تحرير المحضر الأول تقدمت أسر ٤ صغار آخرين بالمدرسة بشكاوى ضد المتهمين الذين تبين أنهم عاملين وفرد أمن بالمدرسة الدولية وكانوا يقوموا بتهديد الصغار على مدار عام واجبارهم على خدش براءتهم والاعتداء عليهم في مكان داخل المدرسة وملامسة أجسادهم في أوقات مختلفة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة السلام ثاني تضمن اتهام أحد اولياء الأمور ل عاملين وفرد أمن بمدرسة دولية شهيرة بالتعدي على ابنائهم وخدش براءتهم داخل المدرسة على فترات مختلفة.

وعقب تقنين الاجراءات القت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

حبس المتهمين مدرسة دولية السلام خدش براءة ٥ صغار

