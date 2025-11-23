نيسان كاشكاي كروس أوفر سعرها 650 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

نيسان كاشكاي موديل 2016

وجاءت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان كاشكاي موديل 2016، وتنتمي كاشكاي لفئة السيارات الكروس اوفر الرياضية .

مواصفات نيسان كاشكاي موديل 2016 الخارجية

نيسان كاشكاي موديل 2016

تمتلك سيارة نيسان كاشكاي موديل 2016 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة نيسان، وتم تثبيت شعار شركة نيسان علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها أسفل أبواب السيارة الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك نيسان كاشكاي موديل 2016

نيسان كاشكاي موديل 2016

تستمد سيارة نيسان كاشكاي موديل 2016 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 135 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة نيسان كاشكاي موديل 2016 الداخلية

نيسان كاشكاي موديل 2016

زودت مقصورة سيارة نيسان كاشكاي موديل 2016 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب .

سعر نيسان كاشكاي موديل 2016

تباع سيارة نيسان كاشكاي موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان كاشكاي موديل 2016

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب اصطحاب فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .