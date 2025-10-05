قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

أمل فوزي

لاشك أن معرفة لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق ؟، تشير إلى أهمية هذه الطاعة وتزيد من الحرص عليها واغتنامها ، فيما يعد السؤال عن لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق ؟، أحد الأسرار الخفية عن صلاة الفجر ، فإذا كنا جميعًا على علم بفضل صلاة الفجر العظيم، وأحكامها ، وما نحوها ، فلا يزال الكثيرون لا يعرفون لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق ؟، وحيث إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرشدنا دائمًا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة ، فيتوجب علينا الانتباه إلى وصاياه وأوامره ومن بينها الجلوس بعد الفجر إلى الشروق، ولأن معرفة الحكمة تزيد الحرص من هنا تأتي أهمية معرفة لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق ؟ .

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر

ورد في مسألة لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق ؟، أن الجلوس بعد الفجر إلى الشروق هي عادة النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أن يمكث في مصلّاه من بعد صلاة الصبح حتى شروق الشمس، وعلى ذلك اعتاد الصحابة والتابعون.

 وكانوا يُخصّصون هذا الوقت للذكر والدعاء، ويدخل في باب الذكر الدعاء وقراءة القرآن وأيّ أذكارٍ مشروعةٍ أخرى، وسواءً كان الجالس منفردًا أو مع جماعةٍ يذكرون الله تعالى، وفي دعاء بعد صلاة الفجر نصّ الإمام النووي -رحمه الله- على استحباب جلوس العبد هذا الوقت في مصلّاه للذكر والدعاء.

ورد أن الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ » رواه الترمذي .

 وجاء من فوائد الجلوس بعد الفجر ، أنه علينا أن نعمل بالضرورة في فضائل الأعمال، فعندما نعوّد أنفسنا عندما نصلى الفجر نجلس في مصلانا نذكر الله حتى تطلع الشمس فجميل أن يفعل الإنسان ذلك.

فضل الجلوس بعد الفجر

ورد أن وقت الفجر كله مبارك، وللوقت الذي يعقب صلاة الفجر تحديدًا فضل عظيم لمن يلتمس الخير من الله، وذلك بأن ينصرف العبد لذكر الله، يُسبحه ويحمده، ويستغفره ويرجوه رزقًا وتوفيقًا.

وقد قال –صلى الله عليه وسلم-: «من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تَطلع الشمس، ثمّ صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة»، كما ورد أن صاحبه:

  • يفتح له الأبواب المغلقة.
  • له أجر الحجة والعمرة كما جاء في الحديث الشريف، ولكن دون أن تسقط الفريضة عن المقتدر.
  • له أجرُ أن تصلي الملائكة عليه وتستغفر له، ما دام يصلي ويذكر الله بعد الفجر.
  • له من خير الدنيا ونعيمها.
  • يفوز بواسع الرزق .
  • يضيف على صاحبه الغبطة والسرور.
  • تشهد له الملائكة عند الله سبحانه وتعالى.
