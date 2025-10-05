"أسطورة الجيوش".. الداخلية تهدي القوات المسلحة أغنية وطنية جديدة في ذكرى انتصارات أكتوبر| فيديو

أهدت وزارة الداخلية إلى قواتنا المسلحة الباسلة أغنية وطنية جديدة بعنوان "أسطورة الجيوش"، تعبيرًا عن التقدير العميق والفخر بدور رجال القوات المسلحة في حماية الوطن وصون كرامته.

تأتي الأغنية في إطار الاحتفال بالذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

الأغنية أداء متميز للفنان وائل الفشني، وكلمات الدكتور وائل العبيدي، وألحان ياسر أنور، وتوزيع موسيقي عمرو عبد الفتاح، وجاءت كتحية صادقة من وزارة الداخلية لأبطال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء خلال حرب أكتوبر المجيدة وما تلاها من معارك الشرف ضد الإرهاب.

تجسد كلمات الأغنية روح الانتماء والبطولة، وتروي في لحنها العذب وموسيقاها الحماسية قصة شعب لا يعرف الانكسار، وجيش هو بحق “أسطورة الجيوش” في قوته وانتمائه ووفائه للوطن.