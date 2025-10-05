قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل العجة.

 

المقادير

4 بيضات

اربع معالق دقيق كبار

ملعقة ك بيكينج بودر

نص كوب حليب

اربع بصلات متقطعين حتت صغيرة

خضرة (شبت وبقدونس وكذبرة)

2 حبات طماطم متقطعين حتت صغيرة

فلفل حار حسب الرغبة

فص ثوم مفروم

ملعقة سمن ومعلقة زيت

توابل (فلفل اسود وملح وكمون وكسبرة ناشفة )

في إناء كبير ضعي البيض المخفوق مع البهارات والدقيق والبيكينج بودر والحليب

وفي طاسة علي النار اضيف السمنة والبصل واشوح البصل لما يدبل واضيف التوم وبعد كده الطماطم والفلفل الحار والخضرة واقلبهم مع بعض واطفي عليهم وسيبهم يبردوا خالص وضيفهم علي خليط البيض

قلبي جيداً وفي صينية متوسطة ومدهونة بالزيت والدقيق ضعي الخليط

على درجة حرارة متوسطة ضعيها لمدرة ربع ساعة

يمكنك تحضير سلطة خضراء بجانبها وتؤكل ساخنة وبادرة.

