مدرب بيراميدز يدير مواجهة الجيش الرواندي من المدرجات.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، أن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، سيقود مباراة الفريق أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا “من المدرجات”.

وكتب أحمد عبد الباسط، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز يدير مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا، من المدرجات تنفيذا لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وكان “كاف” قد قرر إيقاف يورتشيتش لمدة مباراتين؛ عقب طرده في مباراة الذهاب، على أن يتولى إدارة الفريق من المدرجات في لقاء العودة بالقاهرة، بالإضافة إلى المباراة التالية لبيراميدز في مشواره بدوري الأبطال.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجيش الرواندي في إطار مشوار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف بيراميدز بطل إفريقيا، نظيره الجيش الرواندي، في الثامنة من مساء الأحد، على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور الأول من دوري الأبطال، بعد الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل في كيجالي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي