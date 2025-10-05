بيراميدز يستضيف بطل رواندا فى إياب أبطال إفريقيا.. اليوم

يستضيف بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم، فريق الجيش الرواندى فى إياب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا على ملعب الدفاع الجوى، وكان السماوى قد فاز ذهابا بهدفين نظيفين للكونغولى فيستون ماييلى، مما يسهل مهمته فى لقاء العودة، والذى يحتاج فيه ممثل مصر إلى الفوز أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل التأهل إلى دور الـ32.

ومن المقرر أن يلعب الفائز من مباراة الليلة أمام فريق التأمين الإثيوبى فى الدور المقبل، وبالطبع يأمل بيراميدز فى المضى على طريق النجاح والوصول إلى المباراة النهائية.

وتبدو عودة بطل رواندا فى النتيجة صعبة، لكن سيناريو لقاء الذهاب لم يعبر عن محصلة النتيجة، بعدما استطاع أحمد الشناوى إنقاذ مرماه من 4 فرص مؤكدة داخل الصندوق، فضلا عن تسديدة اصطدمت بالقائم، وإلغاء حامل الراية لهدف للفريق الرواندى بداعى التسلل.

ويدخل الكرواتى كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفنى لفريق بيراميدز، مباراة الليلة وفى ذهنه مباراة السوبر الإفريقى أمام نهضة بركان، وعلى ذلك يريد الفوز والحفاظ على لاعبيه من الإرهاق، فى الوقت الذى يستمر فيه غياب المغربى وليد الكرتى ومحمود مرعى ورمضان صبحى ومحمود زلاكة بسبب الإصابة واستمرار التأهيل الفنى والبدنى.

واستطاع الجهاز الفنى للسماوى الاستفادة القصوى من قائمة اللاعبين كاملة، وتغلب على أبرز عيوب المواسم السابقة بعدم الاستمرارية واللعب على خمسة ألقاب هذا الموسم.

على الجانب الآخر رفع عبد الرحيم طالب المدير الفنى لبطل رواندا، راية التحدى أمام بيراميدز مؤكدا أنه يستطيع الفوز والصعود على حساب بيراميدز حامل اللقب، ويعتمد المدير الفنى للضيوف على مجموعة من الشباب فى تقديم كرة جماعية، ويفتقد اليوم لأبرز لاعبيه وأكثرهم خبرة فى الخط الهجومى وهو تورى واتارا نظرا للإصابة.