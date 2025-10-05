قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف علي موعد عودة فريق الأهلي للتدريبات
تفاصيل مبالغ تأمين الترشح وإجراءات خوض انتخابات مجلس النواب 2025
حماية المستهلك: تلقينا 20,390 شكوى و99 بلاغًا بشأن التلاعب في الأسعار خلال سبتمبر
الفصائل الفلسطينية: بدأنا جمع جثث المختطفين.. وأبلغنا واشنطن بموافقتنا على تسليم الأسلحة
استمرار عمليات العد والفرز في أكبر لجان الاقتراع بسوريا
جيش الاحتلال: اعترضنا طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في إيلات
المخدرات.. محمد صبحي:هناك مؤامرة تستهدف تدمير ثلاثة أو أربعة أجيال من الشباب
الزمالك مهدد بإيقاف جديد للقيد خلال 20 يوما بسبب مستحقات جوميز وجروس
إعلام عبري: انطلاق صفارات الإنذار في إيلات تحذر من احتمال دخول مسيرات
محمد صلاح يصل القاهرة لقيادة الفراعنة نحو حلم المونديال
أونروا: مقتل أكثر من 370 موظفا من الوكالة في غزة منذ أكتوبر 2023
المستشار الألماني لـ نتنياهو: خطة ترامب أفضل فرصة لإطلاق سراح الرهائن
أخبار البلد

رئيس الوزراء يستعرض جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح وسُبل تنشيط البورصة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد على أن الحكومة بأجهزتها المختلفة تضع نصب أعينها إنجاز برنامج الطروحات الحكومية في أسرع وقت وبشكل احترافي، عبر الاستعانة بكوادر بارزة من القطاعين الحكومي والخاص في القطاع المالي .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح، وسُبل تنشيط وتطوير البورصة المصرية التي ستكون منصة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص في برنامج الطروحات الحكومية، بحضور أحمد كُجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "إي إف جي هيرميس EFG" القابضة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إنه فى هذا الإطار يستضيف الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعات دورية على مدار الأسبوع لمتابعة ما تم تنفيذه في هذا الملف المهم مع الوزراء والمسئولين المعنيين.

وأضاف أن الاجتماع شهد التأكيد على أن الحكومة مستمرة في جهودها لدعم استثمارات القطاع الخاص كنسبة من الاستثمارات الكلية والبناء على ما تحقق في هذا الصدد، حيث تُظهر مؤشرات الأداء الاقتصادي زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مقابل تقليص ملحوظ للاستثمارات العامة.

وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع استعرض جهود تجهيز مشروعات الطروحات في عدد من القطاعات المهمة التي تشمل: الاتصالات والبنوك والبتروكيماويات والأدوية والتعدين والبترول والغاز والسياحة والمطارات والقطاع العقاري وغيرها.

ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا جهود تطوير وتنشيط البورصة المصرية واستخدامها كمنصة للاستثمار في برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، بالإضافة إلى طرح حصص من هذه الشركات أمام مستثمرين إستراتيجيين.

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

