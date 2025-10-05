روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل عالميا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل في العالم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من المحافظة الوسطى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على قطاع غزة بشكل مكثف، لا سيما على مدينة غزة التي تشهد منذ نحو شهر قصفًا عنيفًا ومتواصلًا من الطائرات الحربية.

وأضاف جبر، خلال رسالته على الهواء، أن الطائرات الإسرائيلية شنت، قبل قليل، هجومًا من مروحيات مسلحة عبر رشاشاتها الثقيلة على طريق الرشيد في الساحل الغربي من المحافظة الوسطى، مستهدفة المواطنين الذين كانوا يحاولون العودة إلى مدينة غزة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن طريق العودة إلى مدينة غزة لا يزال مغلقًا أمام الفلسطينيين، بينما أبقى الطريق مفتوحًا باتجاه المناطق الجنوبية للقطاع؛ مما يعني أن من يرغب في النزوح من غزة إلى الجنوب لا يزال بإمكانه ذلك.

وأشار المراسل إلى أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية نفذت غارات استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع الوحدة بمدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين فورًا.

كما شنت الطائرات الحربية، عدة غارات، على مخيم الشاطئ، وحي النصر، ومنطقة الشيخ رضوان في شمال غرب مدينة غزة.

وفي الوقت ذاته، واصلت قوات الاحتلال عمليات تدمير المساكن، خاصة في منطقتي حي تلوا ومنطقة السبرة في جنوب قطاع غزة.