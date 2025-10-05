قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اختفاء لوحة آثرية من مقبرة خنتي كا بسقارة.. ماذا حدث؟
روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل عالميا
وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
توك شو

العدوان يشدد محاصرة السكان.. وعيون أطفال غزة شاهدة على صمود لا يُقهر

أطفال غزة
أطفال غزة
محمد البدوي

تستمر حرب غزة في ترك آثارها المدمرة على الأطفال، الذين أصبحوا الضحايا الأبرياء للعنف والدمار.

 الأمن والتعليم والرعاية الصحية

ويعيش آلاف الأطفال في خوف دائم تحت أصوات القصف، محرومين من الأمن والتعليم والرعاية الصحية، فقد كثيرون منهم أسرهم ومنازلهم، وأصبحوا يعانون من الجوع والبرد والصدمة النفسية. 

نقص الأدوية والأطباء

كما المدارس تحولت إلى ملاجئ، والمستشفيات تعاني من نقص الأدوية والأطباء، ومع ذلك، تبقى عيون أطفال غزة شاهدة على صمود لا يُقهر، وإصرار على الحياة رغم القسوة والدموع، إنها مأساة إنسانية تعكس حجم الألم الذي يعيشه جيل كامل يبحث عن الأمان والأمل وسط الركام.

من جانب آخر؛ قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من المحافظة الوسطى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على قطاع غزة بشكل مكثف، لا سيما على مدينة غزة التي تشهد منذ نحو شهر قصفًا عنيفًا ومتواصلًا من الطائرات الحربية.

طريق الرشيد في الساحل الغربي

وأضاف جبر، خلال رسالته على الهواء، أن الطائرات الإسرائيلية شنت قبل قليل هجومًا من مروحيات مسلحة عبر رشاشاتها الثقيلة على طريق الرشيد في الساحل الغربي من المحافظة الوسطى، مستهدفة المواطنين الذين كانوا يحاولون العودة إلى مدينة غزة.

 النزوح من غزة 

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن طريق العودة إلى مدينة غزة لا يزال مغلقًا أمام الفلسطينيين، بينما أبقى الطريق مفتوحًا باتجاه المناطق الجنوبية للقطاع، مما يعني أن من يرغب في النزوح من غزة إلى الجنوب لا يزال بإمكانه ذلك.

 استشهاد خمسة فلسطينيين

وأشار المراسل إلى أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية نفذت غارات استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع الوحدة بمدينة غزة، أسفرت عن استشهاد خمسة فلسطينيين فورًا.

الطائرات الحربية

كما شنت الطائرات الحربية عدة غارات على مخيم الشاطئ، وحي النصر، ومنطقة الشيخ رضوان في شمال غرب مدينة غزة.

منطقة السبرة 

وفي الوقت ذاته، واصلت قوات الاحتلال عمليات تدمير المساكن السكنية، خاصة في منطقتي حي تلوا ومنطقة السبرة في جنوب قطاع غزة.

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

العد التنازلي بدأ.. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

مي عبد الحميد

مع بدء التسجيل على منصة «الإيجار القديم».. مي عبد الحميد تشرح الخطوات

المتهم

القبض على المتهم بسرقة دراجة نارية بالغربية

السيارة

مشى عكس.. القبض على شخص بالإسكندرية

مديرية أمن القاهرة

البلوجر لي لي تتهم سائقها بالاستيلاء على مبلغ مالي منها والنصب عليها

بالصور

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

