العدوان يشدد محاصرة السكان.. وعيون أطفال غزة شاهدة على صمود لا يُقهر

تستمر حرب غزة في ترك آثارها المدمرة على الأطفال، الذين أصبحوا الضحايا الأبرياء للعنف والدمار.

الأمن والتعليم والرعاية الصحية

ويعيش آلاف الأطفال في خوف دائم تحت أصوات القصف، محرومين من الأمن والتعليم والرعاية الصحية، فقد كثيرون منهم أسرهم ومنازلهم، وأصبحوا يعانون من الجوع والبرد والصدمة النفسية.

نقص الأدوية والأطباء

كما المدارس تحولت إلى ملاجئ، والمستشفيات تعاني من نقص الأدوية والأطباء، ومع ذلك، تبقى عيون أطفال غزة شاهدة على صمود لا يُقهر، وإصرار على الحياة رغم القسوة والدموع، إنها مأساة إنسانية تعكس حجم الألم الذي يعيشه جيل كامل يبحث عن الأمان والأمل وسط الركام.

من جانب آخر؛ قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من المحافظة الوسطى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على قطاع غزة بشكل مكثف، لا سيما على مدينة غزة التي تشهد منذ نحو شهر قصفًا عنيفًا ومتواصلًا من الطائرات الحربية.

طريق الرشيد في الساحل الغربي

وأضاف جبر، خلال رسالته على الهواء، أن الطائرات الإسرائيلية شنت قبل قليل هجومًا من مروحيات مسلحة عبر رشاشاتها الثقيلة على طريق الرشيد في الساحل الغربي من المحافظة الوسطى، مستهدفة المواطنين الذين كانوا يحاولون العودة إلى مدينة غزة.

النزوح من غزة

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن طريق العودة إلى مدينة غزة لا يزال مغلقًا أمام الفلسطينيين، بينما أبقى الطريق مفتوحًا باتجاه المناطق الجنوبية للقطاع، مما يعني أن من يرغب في النزوح من غزة إلى الجنوب لا يزال بإمكانه ذلك.

استشهاد خمسة فلسطينيين

وأشار المراسل إلى أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية نفذت غارات استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع الوحدة بمدينة غزة، أسفرت عن استشهاد خمسة فلسطينيين فورًا.

الطائرات الحربية

كما شنت الطائرات الحربية عدة غارات على مخيم الشاطئ، وحي النصر، ومنطقة الشيخ رضوان في شمال غرب مدينة غزة.

منطقة السبرة

وفي الوقت ذاته، واصلت قوات الاحتلال عمليات تدمير المساكن السكنية، خاصة في منطقتي حي تلوا ومنطقة السبرة في جنوب قطاع غزة.