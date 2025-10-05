السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات

أعلنت السلطات الصحية في منطقة سانت لويس شمال غربي السنغال عن ارتفاع حالات الوفاة الناتجة عن الاصابة بوباء حمى الوادي المتصدع إلى 10 حالات، إلى جانب تسجيل 74 إصابة مؤكدة منذ بداية تفشي الوباء في شهر سبتمبر الماضي.



وأوضحت السلطات الصحية، بحسبما أورد موقع "داكارميدي" الإخباري، أن الفيروس ينتشر حاليا في المناطق الصحية الخمس في منطقة سانت لويس، في وقت تماثل فيه 45 مصابا للشفاء، بينما ما يزال 4 مرضى يخضعون للعلاج في المستشفى، و15 آخرون يتلقون المتابعة الطبية في منازلهم.



وفي مواجهة هذا الوضع الوبائي المقلق، عززت السلطات جهود المراقبة الوبائية، داعية السكان إلى الالتزام الصارم بالتدابير الوقائية، خاصة في المناطق الريفية، من خلال حماية النفس من لسعات البعوض، وتجنب ملامسة الحيوانات المريضة، والإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه باصابتها بالمرض.



تشير المعطيات الصحية إلى أن نحو 80% من الإصابات تكون خفيفة أو بدون أعراض واضحة.



وتؤكد السلطات الصحية أن الجهود مستمرة لاحتواء الوباء والحد من انتشاره، مشددة على ضرورة وعي السكان بخطورة المرض واتباع التعليمات الوقائية لتفادي مزيد من الإصابات.

