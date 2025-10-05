قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم
بوتين: روسيا وطاجيكستان ستواصلان العمل الجاد بشأن القضايا المشتركة الراهنة
رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الدكتور أسامة نصار لتهنئته بتعيينه عميدًا لكلية الهندسة
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ

عاصفة بريسيلا
عاصفة بريسيلا
أمينة الدسوقي

تشكلت العاصفة الاستوائية "بريسيلا" في المحيط الهادئ قبالة السواحل الجنوبية الغربية للمكسيك، مساء السبت.

وقال المركز الوطني للأعاصير الأميركي في ميامي  إن بريسيلا تصنف كـ"عاصفة استوائية كبيرة"، إذ تمتد رياحها المصاحبة بقوة عاصفة استوائية لمسافة تصل إلى 220 كيلومتراً من مركزها، مع سرعة رياح مستمرة بلغت 75 كم/س.

تحذيرات على طول الساحل

وأصدرت السلطات المكسيكية تحذيراً من عاصفة استوائية للمناطق الواقعة بين بونتا سان تيلمو وبونتا ميتا، متوقعة أن تضرب العاصفة المنطقة برياح قوية وأمطار غزيرة ابتداءا من الأحد وحتى الاثنين.

ووفقا للتوقعات، فإن بريسيلا قد تشتد لتتحول إلى إعصار بحلول ليلة الأحد أو صباح الاثنين، بينما ستواصل مسارها بشكل عام موازيا للساحل خلال الأيام المقبلة.

ظروف جوية خطيرة

يحذر خبراء الأرصاد من أن الحقل الواسع للرياح المصاحب لبريسيلا ومسارها الموازي قد يخلقان ظروفا جوية خطيرة تستمر لعدة أيام، تشمل:

-أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات.

-أمواج عالية تهدد الحياة على الشواطئ.

-رياح قوية مؤثرة على المجتمعات الساحلية والمناطق الزراعية.

ومن المتوقع أن تتأثر الوجهات السياحية الرئيسية والمناطق الزراعية في جنوب غرب المكسيك خلال فترة حصاد حرجة.

وستتحرك بريسيلا شمالاً غرباً بسرعة بطيئة تبلغ 6 كم/س، ومن المتوقع أن تتسارع قليلاً ابتداءً من الاثنين.

عاصفة "أوكتاف" في المحيط

بالتوازي مع بريسيلا، تواصل العاصفة الاستوائية "أوكتاف" نشاطها في مياه المحيط الهادئ بعيداً عن سواحل المكسيك، دون أن تمثل تهديد مباشر لليابسة.

وسجلت سرعة رياحها القصوى عند 100 كم/س، إلا أن المركز الوطني للأعاصير لم يصدر أي تحذيرات ساحلية بشأنها.

موسم أعاصير نشط

تمثل بريسيلا النظام السادس عشر المسمى في موسم الأعاصير بشرق المحيط الهادئ لعام 2025، وهو موسم يشهد نشاطا لافتا مع استمرار تشكل أنظمة استوائية متعددة تهدد سواحل المكسيك بشكل متتابع.

العاصفة الاستوائية بريسيلا بريسيلا عاصفة استوائية كبيرة عاصفة أوكتاف في المحيط موسم أعاصير نشط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

العد التنازلي بدأ.. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

أطنان من المساعدات الغذائية تشق طريقها من مصر إلى غزة

صورة أرشيفية

انتخابات مجلس الشعب بسوريا تجري بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية

صورة أرشيفية

الزملوط: تنمية شاملة في الوادي الجديد وزراعة 5 ملايين نخلة بنهاية العام الجاري

بالصور

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

فيديو

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد