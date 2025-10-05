خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ

تشكلت العاصفة الاستوائية "بريسيلا" في المحيط الهادئ قبالة السواحل الجنوبية الغربية للمكسيك، مساء السبت.

وقال المركز الوطني للأعاصير الأميركي في ميامي إن بريسيلا تصنف كـ"عاصفة استوائية كبيرة"، إذ تمتد رياحها المصاحبة بقوة عاصفة استوائية لمسافة تصل إلى 220 كيلومتراً من مركزها، مع سرعة رياح مستمرة بلغت 75 كم/س.

تحذيرات على طول الساحل

وأصدرت السلطات المكسيكية تحذيراً من عاصفة استوائية للمناطق الواقعة بين بونتا سان تيلمو وبونتا ميتا، متوقعة أن تضرب العاصفة المنطقة برياح قوية وأمطار غزيرة ابتداءا من الأحد وحتى الاثنين.

ووفقا للتوقعات، فإن بريسيلا قد تشتد لتتحول إلى إعصار بحلول ليلة الأحد أو صباح الاثنين، بينما ستواصل مسارها بشكل عام موازيا للساحل خلال الأيام المقبلة.

ظروف جوية خطيرة

يحذر خبراء الأرصاد من أن الحقل الواسع للرياح المصاحب لبريسيلا ومسارها الموازي قد يخلقان ظروفا جوية خطيرة تستمر لعدة أيام، تشمل:

-أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات.

-أمواج عالية تهدد الحياة على الشواطئ.

-رياح قوية مؤثرة على المجتمعات الساحلية والمناطق الزراعية.

ومن المتوقع أن تتأثر الوجهات السياحية الرئيسية والمناطق الزراعية في جنوب غرب المكسيك خلال فترة حصاد حرجة.

وستتحرك بريسيلا شمالاً غرباً بسرعة بطيئة تبلغ 6 كم/س، ومن المتوقع أن تتسارع قليلاً ابتداءً من الاثنين.

عاصفة "أوكتاف" في المحيط

بالتوازي مع بريسيلا، تواصل العاصفة الاستوائية "أوكتاف" نشاطها في مياه المحيط الهادئ بعيداً عن سواحل المكسيك، دون أن تمثل تهديد مباشر لليابسة.

وسجلت سرعة رياحها القصوى عند 100 كم/س، إلا أن المركز الوطني للأعاصير لم يصدر أي تحذيرات ساحلية بشأنها.

موسم أعاصير نشط

تمثل بريسيلا النظام السادس عشر المسمى في موسم الأعاصير بشرق المحيط الهادئ لعام 2025، وهو موسم يشهد نشاطا لافتا مع استمرار تشكل أنظمة استوائية متعددة تهدد سواحل المكسيك بشكل متتابع.