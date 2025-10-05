«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

كشفت الفنانة سما المصري عن حقيقة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إليها تضمنت جملة: "عايزة راجل يشكمني".

وقالت سما المصري، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: “في ناس بتبعتلي أخبار وتطلب مني أرد عليها، وأنا أحيانًا مبكونش عايزة أرد، لكن علشان خاطر الناس بعمل كده. في خبر منتشر بقاله كام يوم منسوب ليا إني قولت (عايزة راجل يشكمني)، وأنا ماقولتش كده لا زمان أيام ما كنت عايشة حياتي وطايحة، ولا دلوقتي بعد ما ربنا هداني وتحجبت”.

https://www.instagram.com/reel/DPXKiLnDM0m/?igsh=NDBsYzA3bXg5a3l5





وأضافت: "في ناس مالهاش لازمة بتشتمني وتجيب سيرتي، وأنا لا برضى أرد عليهم ولا أقاضيهم عشان أكل عيشي.. ياريت الناس تهدى شوية، أيه أساس الكلام اللي بتقولوه عليا ده؟ أنا ست كويسة وأعرف أشكم نفسي".