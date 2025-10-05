قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ماجد عبد الفتاح: موافقة حماس على خطة ترامب «قرار صائب» يُعيد الكرة لملعب السلطة

محمد البدوي

أشاد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية للسلام في الأمم المتحدة، بموافقة حركة "حماس" على خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرًا ذلك قرارًا صائبًا.

 وقال: "حماس لعبت الكرة بشكل مختلف، حيث أوضحت أن جزءًا كبيرًا من الخطة يتعلق بالسلطة الفلسطينية، ولا يمكن أن يُتخذ فيه قرار بشكل منفرد. فالقضية الفلسطينية قضية كل الفلسطينيين. وهذا يدعم التوجه العربي الذي أكد إمكانية النظر في خطة ترامب بشرط ألا تكون حلًا جزئيًا يتعلق بغزة فقط، بل بإقامة الدولة الفلسطينية وتعزيز دور السلطة الفلسطينية. خاصة أن المبادرة لم تذكر السلطة إلا مرتين، وبعد إتمام الإصلاحات اللازمة. وبالتالي، فإن إعادة الكرة إلى ملعب السلطة الفلسطينية خطوة إيجابية."

ثغرات الخطة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار: "الخطة بها ثغرتان أساسيتان؛ الأولى أنها تركز فقط على حل قضية الأسرى. 

والسؤال: هل سيظل الرئيس الأمريكي داعمًا للخطة بعد خروج الأسرى وحصوله على جائزة نوبل للسلام؟ والثانية: هل سيكون هناك اهتمام حقيقي بإقامة الدولة الفلسطينية؟"


ضرورة إشراك السلطة الفلسطينية
وأشار إلى أن الخطة، على المستوى الشكلي، لم تذكر السلطة الفلسطينية بشكل واضح، في حين أنها الجهة المعنية أساسًا بتنفيذ أي خطة، لأنها المسؤولة عن الشعب الفلسطيني، بدءًا من تسجيل المواليد، مرورًا بإدارة المرافق، وصولًا إلى صرف الرواتب.

وتابع: "سياسيًا، عندما نقول إن حماس ستندرج تحت لواء السلطة الفلسطينية، فإن ذلك يعزز تنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار التي تم اعتمادها في القمة الطارئة للجامعة العربية بالقاهرة في مارس الماضي."

التحديات المالية والإصلاحات
وبشأن الحديث عن الإصلاحات في السلطة الفلسطينية، علق عبد الفتاح:
"الأمر لا يقتصر على الإصلاح فقط، بل على تمكين السلطة من أداء واجبها. فإسرائيل قطعت أموال الضرائب عن السلطة الفلسطينية، وتضع شروطًا لإعادتها. لذلك، وفي إعلان نيويورك، أعددنا آلية مالية لدعم السلطة، حيث التزمت السعودية بدفع 200 مليون دولار، بينما ساهمت بعض الدول الأوروبية بمبالغ أقل، وهو ما يستوجب التنسيق عبر هذه الآلية."

حماس ترامب الجامعة العربية الأمم المتحدة خطة الرئيس ترامب

