أسود جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

شاركت الفنانة مي عمر ، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت مي عمر ، مرتدين فستان طويل باللون الاسود ، وجاء الفستان بتصميم لافت قصير من الامام وطويل من الخلف ليواكب احدث صيحات الموضه.

كما اختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد مي عمر، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الاحمر الجريء الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة مي عمر