سبب مرض الفنانة منة جلال .. تفاصيل

أعلنت الفنانة منة جلال عن إصابتها بذبحة صدرية مفاجئة مساء الأمس مما أثار قلق الجمهور واصدقائها.

وقالت الفنانة منة جلال في منشور لها على فيسبوك: “أنا جالي امبارح ذبحة صدرية مع ضغط واطى و الحمد لله لحقت نفسي … الدنيا كانت بتلعب بيا فجأة كده وقعت… خلّوا بالكم من موضوع الضغط… لازم كشف لأن الموضوع ده بيعمل كوارث".

وفي هذا التقرير نرصد لكم أهم أسباب الذبحة الصدرية، مرض منة جلال بعد إصابتها بها.



ووفقا لما جاء في موقع hopkinsmedicine تحدث الذبحة الصدرية عندما لا يحصل جزء من القلب على كمية كافية من الدم والأكسجين وفي بعض الأحيان تكون الذبحة الصدرية علامة على مرض الشريان التاجي.

أسباب الذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية تنتج عن عدم حصول عضلة القلب على كمية كافية من الدم والأكسجين ويُسمى نقص التروية.

قد تكون الذبحة الصدرية أحد أعراض مرض الشريان التاجي (CAD) و يحدث هذا عندما تضيق الشرايين التي تحمل الدم إلى القلب وتنسد وقد يحدث هذا بسبب:

تصلب الشرايين

جلطة دموية

اللويحة في الشريان التي يمكن أن تنفجر (لويحة غير مستقرة)

ضعف تدفق الدم عبر صمام القلب الضيق

انخفاض ضخ عضلة القلب

تشنج الشريان التاجي

أنواع وأعراض مختلفة

هناك نوعان آخران من الذبحة الصدرية ولهما أعراض مختلفة:

الذبحة الصدرية الدقيقة.

كانت تُسمى سابقًا متلازمة إكس و تُسبب ألمًا في الصدر دون انسداد في الشريان التاجي وينجم الألم عن ضعف وظيفة الأوعية الدموية الدقيقة المؤدية إلى القلب والذراعين والساقين وهي أكثر شيوعًا لدى النساء.

الذبحة الصدرية المتغيرة

تُسمى أيضًا ذبحة برنزميتال وهي نادرة وتحدث تقريبًا في حالة الراحة فقط، وليس بعد التمرين أو الإجهاد وتحدث عادةً بين منتصف الليل والصباح الباكر و قد تكون مؤلمة للغاية وترتبط بتشنج الشريان وهي أكثر شيوعًا لدى النساء.