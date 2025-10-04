قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تامر حسني يشعل أجواء حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي
القانون حسم الأمر.. متى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر؟
عمرو أديب: دونالد ترامب لن يراعي خاطر إسرائيل في حال فشل المفاوضات
مصرع 3 من أخطر تجار السلاح والمخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
رئيس الوطنية للانتخابات: انتخابات النواب تتزامن مع انتصارات أكتوبر.. والفخر واحد
علاء عبد العال: الزمالك يستحق مدرب أفضل من فيريرا
عمرو سعد في ألمانيا استعدادا لتصوير أحدث أفلامه المنتظرة
مراد مكرم ينتقد أداء الزمالك: فيه حاجة غلط ولازم تتحل دلوقتي مش بكرة
التقديم بدأ.. تعرف على خطوات الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم
دمر أقوى حصون خط بارليف.. محطات عسكرية مهمة للفريق فؤاد عزيز غالي
الإصلاح والنهضة يخوض انتخابات النواب بـ 30 مرشحًا دعمًا للشباب والمرأة
الدوري الممتاز | عماد النحاس: حققنا فوزا مستحقا على كهرباء الإسماعيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

على كل المعاملات المصرفية .. إعلان مهم من البنوك خلال ساعات

محمد يحيي

تبدأ لجان الألكو وهي وحدات مختصة بالأصول والخصوم على مستوى 36 بنكا حكوميا وخاصا؛ اعتبارا من صباح غدا الأحد الموافق 5-10-2025؛ في احتساب تأثيرات خفض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بعد قرار لجنة السياسيات النقدية الأخير والصادر عن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي.

وكشفت مصادر مصرفية عن بدء تفعيل قرار البنك المركزي المصري الخاص بتخفيض سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية والمنتجات البنكية المختلفة بواقع 1% بما يعادل 100 نقطة أساس.

ماذا تفعل لجان الألكو

تختص لجان الألكو بكل بنك داخل جمهورية مصر العربية؛ بحساب سعر الفائدة على كافة المنتجات والأوعية الادخارية ومنتجات التجزئة المصرفية للأفراد والأشخاص الإعتبارية

وتتضمن المنتجات المصرفية التي تتابعها البنوك، ما بين حساب سعر العائد علي المنتجات المصرفية داخل كل بنك بما في ذلك القروض والودائع والمدخرات وغيرها من منتجات التجزئة المصرفية للأفراد والشركات.

قرار لجنة السياسيات النقدية

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي؛ خفض الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل 1%.

وقالت لجنة السياسيات النقدية التي ترأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماعها السادس والمنتهي قبل قليل، إنه جرى خفض سعري عائد الإيداع  بنسبة 21% والإقراض لليلة واحدة بنسبة 22%، و سعر الإئتمان والخصم عند 21.5%.

وأوضح قرار البنك المركزي أنه تقرر خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5%.

وأوضحت اللجنة أن قرار التخفيض جاء انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. 

