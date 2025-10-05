هشام حنفي: كرة القدم أصبحت أموالًا.. والأهلي استعاد روح الفانلة الحمراء

أكد هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور»، أن كرة القدم الحديثة أصبحت تعتمد بشكل كبير على الجانب المالي، مشيرًا إلى أن غياب الموارد يجعل الأندية تعاني، مثلما يحدث مع الإسماعيلي.

وقال حنفي: «كرة القدم الآن فلوس، لو معك تقدر تدعم وتنافس، ولو مفيش هتكون حالك من حال نادي الإسماعيلي، متذيل ترتيب الدوري».

وانتقد نجم الأهلي السابق غياب الدعم المالي عن نادي الزمالك، مضيفًا: «أين رجال الأعمال من دعم الزمالك ماليًا؟ أنت مش داخل مجلس الإدارة عشان صور ونقاط، وظيفتك الحقيقية هي خلق موارد دخل للنادي».

وأشاد حنفي بجماهير الزمالك قائلاً: «اللي واقف مع نادي الزمالك حاليًا هو جمهوره فقط».

واختتم تصريحاته بالحديث عن الأهلي قائلًا: «الأهلي بدأ يستعيد مستواه، وروح الفانلة الحمراء ظهرت من جديد، ولو اعتلى قمة الدوري الممتاز لن يتنازل عنها».