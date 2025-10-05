قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026
إسلام صادق يكشف سر عدم انضمام أحمد الشناوي للمنتخب
بنداري: وفرنا صناديق اقتراع وأدوات مكتبية لتتمكن كل لجنة انتخابية من أداء دورها على أكمل وجه
تركيا تحذّر من تكلفة الدعم الأوروبي الضخمة لأوكرانيا: عبء اقتصادي ضخم
إصابة 5 أشخاص في حريق شب بمعرض أدوات منزلية بالقليوبية
لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب
«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة
إرحل .. طارق السيد يهاجم المدير الفني للزمالك بعد التعادل مع غزل المحلة
عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج
سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025
«التعديات على النيل».. «الديهي» يُطالب بالتصدّي للمُخالفين والمسئولين المُقصرين |فيديو
هشام حنفي: كرة القدم أصبحت أموالًا.. والأهلي استعاد روح الفانلة الحمراء

أكد هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور»، أن كرة القدم الحديثة أصبحت تعتمد بشكل كبير على الجانب المالي، مشيرًا إلى أن غياب الموارد يجعل الأندية تعاني، مثلما يحدث مع الإسماعيلي.

وقال حنفي: «كرة القدم الآن فلوس، لو معك تقدر تدعم وتنافس، ولو مفيش هتكون حالك من حال نادي الإسماعيلي، متذيل ترتيب الدوري».

وانتقد نجم الأهلي السابق غياب الدعم المالي عن نادي الزمالك، مضيفًا: «أين رجال الأعمال من دعم الزمالك ماليًا؟ أنت مش داخل مجلس الإدارة عشان صور ونقاط، وظيفتك الحقيقية هي خلق موارد دخل للنادي».

وأشاد حنفي بجماهير الزمالك قائلاً: «اللي واقف مع نادي الزمالك حاليًا هو جمهوره فقط».

واختتم تصريحاته بالحديث عن الأهلي قائلًا: «الأهلي بدأ يستعيد مستواه، وروح الفانلة الحمراء ظهرت من جديد، ولو اعتلى قمة الدوري الممتاز لن يتنازل عنها».

