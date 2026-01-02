قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا
الصور الأولى لـ أنجلينا جولي من معبر رفح في سيناء لتفقد مساعدات غزة
القبض على سايس يمارس أعمال البلطجة على المواطنين بشبرا
قرار عاجل بشأن صبي صور زميله عاريا ونشر الفيديو
مهما بلغت قدراتك ومواهبك.. خطيب المسجد الحرام يحذر: لا تركن إلى نفسك
تغييرات كبيرة .. عبير فؤاد تكشف عن مفاجآت لمواليد برج السرطان
أنجلينا جولي تواصل تقديم رسالتها الإنسانية من معبر رفح
أنجلينا جولي تتفقد معبر رفح البري للاطلاع على جهود إغاثة الفلسطينيين
رحلة تحول غير مسبوقة.. الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها مع بداية 2026
حكاية نجيب محفوظ مع أم كلثوم.. كيف سكنت كوكب الشرق وجدان أديب نوبل؟
الأهلي يخاطب رابطه الأندية بشأن أزمة موعد مباراة وادي دجلة
صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد
محافظات

الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك بشوارع حي الزهور بمطروح

ايمن محمود

أكد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح انه الانتهاء من الطرق الترابية بتركيب بلاط الانترلوك بشوارع حي الزهور بمطروح .

 2026/2025 المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح انه تم إستكمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع حي الزهور بالكيلو 4 مشيرا انه تم الانتهاء من الطرق الترابية.

وأضاف انه تم الانتهاء من عمل شنايش الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحي  وتركيب أعمدة إنارة بالشوارع  وكذلك الانتهاء من الأرصفة بعد الانتهاء من البنية التحتية.

وناشد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين  الحفاظ علي المظهر الحضاري للمنطقة و التعاون مع حي الزهور.

 من ناحية اخرى وفى وقت سابق افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  مسجد عبد الله بن مسعود بقرية شماس بمدينة برانى،بحضور الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمطروح وعاصم الزغبى رئيس مركز ومدينة برانى ونواب رئيس المدينة وعدد من عمد ومشايخ برانى.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن أعمال إحلال وإنشاء مسجد عبد الله بن مسعود على مساحة ٣٤٥م٢ بتكلفة ٢ مليون ونصف بالجهود الذاتية تحت إشراف مديرية أوقاف مطروح.

وحرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال افتتاح المسجد على الإستماع لمطالب الأهالي بقرية شماس مؤكدا على تلبيتها بما ييسر على الأهالي مع حرصه على التواصل المستمر معهم

واستعرض الأهالي عدد من المطالب منها استكمال إجراءات إنشاء مدرسة بالقرية بعد معاينة الموقع المقترح لتستوعب مزيد الطلاب حرصا على تعليم أبناء القرية والتخفيف عنهم الانتقال لمسافات بعيدة .

وفي مجال مياه الشرب

أكد محافظ مطروح على أنه جارى معاينة خط شبكة المياه القديم ببرانى ومدى صلاحيته لتيسير وصول المياه من خلاله وتقليل الاحتياج لسيارات نقل المياه ، مع انتقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح الاسبوع القادم للوقوف على كافة مشكلات المياه في مدن غرب المحافظة وطرح الحلول المناسبة لها لتحسين الخدمة و للتيسير على المواطنين .

ووجه محافظ مطروح التهنئة لأبناء برانى بالافتتاحات الجديدة مع مزيد من افتتاح المشروعات الجديدة لخدمة أهالي المدينة وقراها.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تطوير

