ينشر موقع صدى البلد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2025، بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته في انتخابات مجلس النواب و شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب والمستندات المطلوبة من الفردى والقائمة.

أكد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهدف الأساسي الذي تسعى له الهيئة الوطنية للانتخابات هو أن تجعل من اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر، بأيسر جهد.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكامل طاقتها على مدار الشهور السابقة على موعد التصويت، لتضمن النزاهة وتتيح المتابعة وتواكب التطور وتحدث البيانات وتختصر الجهد المبذول من كبار السن وذوي الهمم.