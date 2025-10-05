أحمر جريء.. منى زكي تستعرض جمالها| شاهد

نشرت الفنانة منى زكي، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت منى زكي، مرتديه فستان طويل باللون الاحمر ، وجاء الفستان بتصميم ناعم دون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت منى زكي ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد منى زكي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة منى زكي