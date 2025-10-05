«التعديات على النيل».. «الديهي» يُطالب بالتصدّي للمُخالفين والمسئولين المُقصرين |فيديو

وجّه الإعلامي نشأت الديهي انتقادًا إلى عدد من المحافظين الذين تركوا التعديات على نهر النيل، وهو ما تسبب في غرق أراضي طرح النيل.



وقال الديهي خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية TeN: «فيه ناس بيوتها في طرح النهر راحت، ولكن أنا قلت هذا الكلام وما أراه لمصلحة هذه الدولة التي بها 110 مليون نسمة. لو فيه 100 ألف مخالف يعمل مخالفة ويؤذي البلد كلها، لابد من التصدي لهم».

وأضاف متسائلًا: «هو مين اللي سابهم يعملوا كده؟ المحافظين اللي طالعين؟ حضرتك قمت بدورك ورحت شيلت التعديات على نهر النيل؟ طيب، أنت كنت فين؟ زي ما بقسو على المخطئ، أقسو على المسؤول أيضًا».

وتابع: «فيه محافظين مقصرين، وفيه محليات فاسدة. لا صوت يعلو فوق صوت الري، فالري هو الشريان التاجي للدولة المصرية، المفروض يكونوا متحررين من أي تعديات».

واستطرد: «التعديات، سواء اللي عنده عشة أو قصر أو أندية، لازم تتشال. مفيش حد فوق رأيه. ريشة هذا البلد في هذا التوقيت، تحت قيادة هذا الرئيس، لا يوجد مراكز قوة أو جهة أو شخص فوق رأسه ريشة أو خارج إطار القانون، وإحنا نؤمن به ونطبقه».