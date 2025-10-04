قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
حدث تاريخي في بريطانيا.. تعيين أول امرأة رئيسة لأساقفة كانتربري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات

غرق المنوفية
غرق المنوفية
شيماء مجدي

وسط مطالبات رسمية من جهات حكومية بإخلاء المنطقة، تعرضت قرية دلهمو بمركز أشمون بالمنوفية غرق لبعض الأراضي الزراعية والعقارات الواقعة بأراضى طرح النهر نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل.

ويرجع أحد أسباب زيادة مناسيب المياه إلى التصرفات الإثيوبية الأحادية، والتي حذرت مصر منها مرارًا، ما يزيد من احتمالات الغمر في بعض المناطق.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، حقيقة غرق بعض الأراضى الزراعية وتضرر بعض الزراعات جراء ذلك بمحافظتى المنوفية والبحيرة ، مؤكدا أنه لاتوجد أراضى زراعية تعرضت للغرق جراء ما شهدته قرية دلهمو بمركز اشمون بمحافظة المنوفية، من غرق لبعض الأراضي الزراعية بطرح النهر.

الأراضى كلها مخالفة

وأضاف مصدر بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن جميع الأراضى التى تعرضت للغرق هى أراضى طرح نهر النيل وبالتالى فهى مخالفة أساسًا حتى العقارات منها .

وأوضح أنه حتى لو كان في زراعات قائمة في طرح النهر، فهي خارج الزمام الزراعي وبالتالي فهما غير موجودين في حصر، ولا مزارعى تلك الأراضى تحصل على أسمدة أو أى مستلزمات زراعية مدعمة من الوزارة .

وأشار إلى أن الأراضى التى تعرضت للغرق هو تعدي على حرم النيل، وغير مسموح فيه بزراعة ولا بناء ، مضيفًا أن الفلاحين والمستأجرين على دراية بالمخاطر المحتملة في هذا التوقيت من كل عام، خاصة أن هذه الأراضي معرضة لغمر المياه بشكل موسمي.

الحكومة المصرية حذرت من غرق الأراضى

من جانبه، قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ، إن ما حدث من غرق بعض الأراضي الزراعية بطرح النهر والمنازل المقامة، أمر متوقع وعادي ولا يدعو للقلق والتوتر ، حيث حذرت الحكومة المصرية جميع مزارعي طرح النهر بعدم زراعة هذه الأراضي خلال الفتره الحالية، لأن هذه الأراضي جزء من نهر النيل وقد التزم أغلبية المزارعين بذلك، ولم يزرعوا وأن الأراضي التي غمرتها المياه لا تزيد عن 1000فدان وأن المساحات المنزرعة لا تتعدى عشرات الأفدنة.

ولفت “أبو صدام” إلى أن تعويض المتضررين واجب على الدولة المصريه رغم أن مستأجري هذه الأراضي يعرفون جيداً أنهم قد يتعرضون لغرق أرضهم في مثل هذا الوقت من كل عام، وأن معظم المنازل المقامة علي هذه الأراضي مخالفه للقانون.

لماذا ارتفع منسوب المياه بالنيل؟

 

وأضاف نقيب الفلاحين، أن شهر أكتوبر من كل عام يشهد ارتفاعا في منسوب نهر النيل وأن مزارعي طرح النهر يملكون قوارب يستخدمونها كوسيلة للتنقل بين الجزر والزراعات في حالة ارتفاع منسوب المياه ، وان ما شهدته قرية دلهمو بمركز اشمون بمحافظة المنوفية، من غرق لبعض الأراضي الزراعية بطرح النهر.

وأشار أبو صدام، إلى أن السد العالي ينظم عمليات الري وتصريف المياه بما يحمي مصر من الفيضانات والجفاف ، وأن الحكومة المصرية تملك من الإمكانيات والإجراءات ما يمكنها من مواجهة أي فيضانات أو مواسم جفاف وأن ما حدث من تهويل عن غرق محافظة المنوفية والبحيرة أمر عاري تماما من الصحة له اهداف غير حميدة .

وأضاف أن الخسائر التي حدثت لبعض الزراعات هي نتيجة طبيعية لعدم التزام بعض المزارعين والتوجيهات والقرارات الحكومية وهو أمر ليس مفاجئ لهم كما يصوره البعض.

نطالب بدعم المتضررين

 

وأكد أبو صدام، أنه يطالب الحكومة بالرغم من ذلك بدعم المتضررين حفاظا علي اسرهم ولتخفيف الاعباء عنهم كما يطالب بدارسة كافة الجسور القريبة والمؤدية للجزر وتعليتها وتزويدها بالاناره وتخفيف ايجارات أراضي طرح النهر وتقديم كافة الدعم للمزارعين في هذه الأراضي علي طول نهر النيل مع عدم التأخير في ابلاغ المزارعين قبل اوقات الفيضانات بوقت كاف


وتابع  :"نطالب مزارعي طرح النهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من زيادة كميات مياه نهر النيل والمتوقع استمرار زيادتها حتي نهاية شهر أكتوبر الحالي مع الالتزام بالتعليمات الحكومية لمنع حدوث أي ضرر".

غرق المنوفية الأراضى الزراعية نهر النيل النيل منسوب مياه نهر النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4-10-2025

ترشيحاتنا

الأردن

الخارجية الأردنية تعلق على رد حماس بشأن خطة ترامب بغزة

الاحتلال

ترحيب باكستاني ماليزي بقبول حماس خطة ترامب لوقف إطلاق النار

غزة

القناة 12: إسرائيل لن تسمح بعودة سكان غزة من الجنوب إلى شمال القطاع

بالصور

لمنع السحابة السوداء بالشرقية.. تجميع 107 أطنان قش أرز منذ بداية الحصاد

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

"خربشة القطط تنقل السعار”.. أمراض خطيرة قد تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان وطرق الوقاية منها

أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان
أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان
أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد