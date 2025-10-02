غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن تحذير رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن إمكانية ان تتعرض المنوفية والبحيرة للفيضان, أعتقد أنه لن يحدث, خاصة ان مصر استعدت بشكل جيد لإستقبال المياة في سبتمبر وبكميات كبيرة بلا مشاكل، فالسد العالي يستطيع تحمل المياة ولدينا مفيض توشكى.

وقال عباس شراقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن غمر أراضي طرح النهر أمر طبيعي ومتوقع، حيث يعلم كل من يزرع تلك الأراضي أنها معرضة للغمر في أي وقت من العام، لكن الغمر الواسع مؤخرًا غير متوقع، خاصة مع بدء السد العالي استقبال المياه القادمة من إثيوبيا.

وأشار عباس شراقي إلى أن حكومة إثيوبيا تعمدت تخزين المياه على مدار 5 سنوات دون اتفاق أو تشاور مع دولتي المصب.