رئيس الوزراء: حذرت من غمر أراضي طرح النهر في البحيرة والمنوفية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه حذر في المؤتمر الصحفي يوم الخميس الماضي عن ارتفاع منسوب مياه النيل وبعض الأراضي في البحيرة والمنوفية قد تتعرض للغمر.



وأضاف مدبولي ان الاراضي التي تعرضت للغمر هي أراضي طرح نهر معتدى عليها من قبل الأهالي مشيرا إلى أن كل عام يحدث غمر لهذه المناطق

واكد انه وجه المحافظين لتقديم المساعدات الاولية للمتضررين من السيول.

وأعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لافتتاح عدد من مصانع الادوية التابعة لقطاع الاعمال العام لافتا ان شركة النصر للكيماويات الدوائية أنشأت عام ١٩٣٩ لتوفير الادوية للمصريين .

وأضاف مدبولي ان مصانع الأدوية تعمل علي تلبية احتياجات السوق المصري من الادوية والمستلزمات المختلفة مشيرا الى اننا نعمل علي انشاء مصنع للمواد الخام مشيرا الي ان مصنع انتاج الخامات الدوائية هو قطاع استراتيجي مهم لدولة المصرية .

وأكد مدبولي حرص الدولة علي تعظيم الاستفادة من اصولها خاصة في القطاعات ذات الاولوية مشيرا الي ان الشركة منذ فترة طويلة تحقق ارباح .

وأشار إلي أن مصر لديها ١٨٠ شركة لانتاج الادوية وتنتج ٩٢٪؜ من احتياجات مصر من الادوية.