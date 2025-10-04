رى القليوبية: لا خوف من أراضى طرح النهر بسبب زيادة منسوب المياه

شهدت شلالات مدينة القناطر الخيرية اليوم، السبت، ارتفاعا في منسوب المياه وتدفقها بشكل ملحوظ، وسط تحذيرات من زيادة منسوب مياه نهر النيل بشكل متزايد، نتيجة زيادة تصريف مياه سد النهضة الإثيوبي، ما قد يسبب مخاطر فيضانات على المناطق الواقعة في طرح النهر.

وقال المهندس سعد جرجس، وكيل وزارة الموارد المائية والري لشئون الوجه البحري بقطاع تطوير وحماية النيل، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة في المحافظات المطلة على نهر النيل، والتي تضم أراضي طرح النهر، لتنبيه المواطنين بضرورة توخي الحذر من ارتفاع منسوب المياه، حفاظًا على أرواحهم حتى انتهاء الأزمة بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح جرجس أن محافظة القليوبية في مأمن من أي خطورة نظرًا لقلة مساحات أراضي طرح النهر بها.

وأضاف أنه تم التنبيه على جميع المحافظات المعنية باتخاذ الاحتياطات اللازمة والتشديد على إجراءات السلامة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحرص على حماية المواطنين وضمان مرور تلك الفترة بسلام.