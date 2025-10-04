قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
معركة المزرعة الصينية وطنطاوي.. كيف أذل المشير العدو في حرب أكتوبر
الوزراء: الرئيس السيسي وجه أن يتم الحفاظ على المنتجات اليدوية وتطويرها
أوصتني به قبل رحيلها| طليقة أحمد مكي تتحدث لـ "صدى البلد" عن علاقتها بوالدته.. وهذا سر الخلاف مع أخته "إيناس"
أسرار مقبرة الملك أمنحتب الثالث.. عودة الحياة لروائع وادي الملوك بالأقصر |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رى القليوبية: لا خوف من أراضى طرح النهر بسبب زيادة منسوب المياه

إبراهيم الهواري

شهدت شلالات مدينة القناطر الخيرية اليوم، السبت، ارتفاعا في منسوب المياه وتدفقها بشكل ملحوظ، وسط تحذيرات من زيادة منسوب مياه نهر النيل بشكل متزايد، نتيجة زيادة تصريف مياه سد النهضة الإثيوبي، ما قد يسبب مخاطر فيضانات على المناطق الواقعة في طرح النهر.

وقال المهندس سعد جرجس، وكيل وزارة الموارد المائية والري لشئون الوجه البحري بقطاع تطوير وحماية النيل، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة في المحافظات المطلة على نهر النيل، والتي تضم أراضي طرح النهر، لتنبيه المواطنين بضرورة توخي الحذر من ارتفاع منسوب المياه، حفاظًا على أرواحهم حتى انتهاء الأزمة بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح جرجس أن محافظة القليوبية في مأمن من أي خطورة نظرًا لقلة مساحات أراضي طرح النهر بها.

وأضاف أنه تم التنبيه على جميع المحافظات المعنية باتخاذ الاحتياطات اللازمة والتشديد على إجراءات السلامة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحرص على حماية المواطنين وضمان مرور تلك الفترة بسلام.

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
أعطال السيارات
تويوتا
ياسمين صبري
خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

