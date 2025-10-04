قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انهيار سارة خليفة داخل قفص الاتهام.. تفاصيل
زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
محافظات

محافظ البحيرة تتفقد أراضى طرح النهر في كوم حمادة| صور

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ارتفاع منسوب مياه النيل بعدد من أراضى طرح النهر بمركز كوم حمادة، شملت منطقة جزيرة الدخلة التابعة للوحدة المحلية بقرية النجيلة، ومنطقة قناطر بولين، والصواف  بحضور المهندس كمال القلماوي وكيل وزارة الري بالبحيرة، واللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، ومسؤولي حماية النيل والزراعة.

وأكدت المحافظ أن أعمال المتابعة والاستعداد لمواجهة أي ارتفاع محتمل في منسوب نهر النيل مستمرة منذ أكثر من شهر، بالتنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري وكافة الجهات التنفيذية والخدمية بالمحافظة، مشيرة إلى أنه تم رصد نحو ٦٠ فدانًا من الأراضي المنخفضة المتأثرة بارتفاع منسوب المياه وهي أراضي طرح النهر والمتعدى عليها، وجارٍ التعامل معها بشكل فوري لضمان عدم امتداد التأثير إلى مناطق أخرى.

وأوضحت أن غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق المستمر مع وزارة الري والحماية المدنية وجميع الأجهزة التنفيذية، مؤكدة أن المحافظة تتعامل مع الموقف بخطة استباقية محكمة ومدروسة تضع في مقدمة أولوياتها سلامة المواطنين وحماية الأرواح.

ووجهت محافظ البحيرة بتشكيل لجنة مشتركة من مديريتى الزراعة والرى والوحدات المحلية للمرور الميداني المستمر على المراكز الواقعة على ضفاف النيل (كوم حمادة – الرحمانية – شبراخيت – إيتاي البارود – المحمودية – رشيد) لمتابعة الموقف ورصد أي مستجدات قد تطرأ والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

البحيرة محافظ البحيرة كوم حمادة طرح النيل

