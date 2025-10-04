وزير الزراعة: الرئيس السيسي كان له رؤية واضحة في ملف الزراعة وعملنا على تحقيقها

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له رؤية واضحة في ملف الزراعة وعملنا على تحقيقها.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي -في مقابلة خاصة لقناة "اون" مساء اليوم السبت- إن مصر خلال العشر سنوات الأخيرة استثمرت بقوة في المجال الزراعي، لافتا إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يكون بالتوسع في الأراضي الزراعية وعمل مشروعات عملاقة تواكب التطور السكاني.

وأوضح علاء فاروق أن الدولة المصرية وصلت لزراعة 10 مليون فدان، لافتا إلى أنه في آخر 10 سنوات حدثت طفرة في مجال الزراعة.

وأكد أن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير المحاور الرئيسية وشبكة الطرق كان له دور رئيسي في جذب الاستثمارات.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الدولة المصرية مهتمة بشكل كبير بالتصدير وهناك تعاون وثيق بين المستثمرين والمجلس التصديري، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تشجيع القطاع الخاص لزيادة الصادرات ونعمل على تهيئة المناخ للاستثمار ، حيث تم افتتاح 168 سوق على مستوى العالم يتم تصدير المنتجات الزراعية لها ونتفوق في العديد من الزراعات وعلى راسها الموالح بجودة عالية.

ولفت إلى أن "العام الماضي حققنا 10.7 مليار دولار من الحاصلات الزراعية الطازجة والمصنعة"، وأكد أن هناك تعاونا بين المحافظات ووزارتي التنمية المحلية والزراعة؛ لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن هناك مشروعات كبيرة يتم تنفيذها في مصر لتحلية المياه ومعالج مياه الصرف الزراعي، لافتا إلى أن الدولة تتحرك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من مياه نهر النيل.

وأكد الوزير أن هناك سعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف العيش المدعم، وهناك خطة لتقليل استيراد القمح ونعمل على الوصول بالاكتفاء الذاتي لنسبة 65% او 70 %، وقال: "إحنا جاهزين إننا نزرع قمح ونحقق اكتفاء ذاتي لكن هذا الأمر قد يؤثر على زراعة سلع استراتيجية أخرى".