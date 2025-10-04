قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من دفاتر النصر.. محمد عبدالعاطي صائد الدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر
ننشر أسماء المستشفيات المحددة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر تجتمع لمناقشة ترتيبات انتخابات مجلس النواب
اللواء باقي زكي.. حطم أسطورة الساتر الترابي لإسرائيل بخراطيم المياه
مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو ووقف الحرب على غزة
70 شهيدًا في غزة رغم إعلان وقف الحرب.. و«حماس»: مجـ..ـازر الاحتلال تفضح أكاذيب نتنياهو
الري تنفي غرق محافظات .. وتؤكد: ما يحدث لأراضي طرح النهر «طبيعي» |فيديو
طارق فهمي: قبول حماس بخطة ترامب للسلام في غزة خطوة إيجابية وفي توقيت مهم|فيديو
مدرب غزل المحلة: تعادلت مع الأهلي والزمالك «عشان محدش يزعل»
أمازون تطور مستقبل توصيل الطرود الذكي عبر الطائرات المسيّرة رغم التحديات
وزير الزراعة: الرئيس السيسي كان له رؤية واضحة في ملف الزراعة وعملنا على تحقيقها

 أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له رؤية واضحة في ملف الزراعة وعملنا على تحقيقها.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي -في مقابلة خاصة لقناة "اون" مساء اليوم السبت- إن مصر خلال العشر سنوات الأخيرة استثمرت بقوة في المجال الزراعي، لافتا إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يكون بالتوسع في الأراضي الزراعية وعمل مشروعات عملاقة تواكب التطور السكاني.
وأوضح علاء فاروق أن الدولة المصرية وصلت لزراعة 10 مليون فدان، لافتا إلى أنه في آخر 10 سنوات حدثت طفرة في مجال الزراعة.
وأكد أن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير المحاور الرئيسية وشبكة الطرق كان له دور رئيسي في جذب الاستثمارات.
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الدولة المصرية مهتمة بشكل كبير بالتصدير وهناك تعاون وثيق بين المستثمرين والمجلس التصديري، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تشجيع القطاع الخاص لزيادة الصادرات ونعمل على تهيئة المناخ للاستثمار ، حيث تم افتتاح 168 سوق على مستوى العالم يتم تصدير المنتجات الزراعية لها ونتفوق في العديد من الزراعات وعلى راسها الموالح بجودة عالية.
ولفت إلى أن "العام الماضي حققنا 10.7 مليار دولار من الحاصلات الزراعية الطازجة والمصنعة"، وأكد أن هناك تعاونا بين المحافظات ووزارتي التنمية المحلية والزراعة؛ لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية.
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن هناك مشروعات كبيرة يتم تنفيذها في مصر لتحلية المياه ومعالج مياه الصرف الزراعي، لافتا إلى أن الدولة تتحرك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من مياه نهر النيل.
وأكد الوزير أن هناك سعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف العيش المدعم، وهناك خطة لتقليل استيراد القمح ونعمل على الوصول بالاكتفاء الذاتي لنسبة 65% او 70 %، وقال: "إحنا جاهزين إننا نزرع قمح ونحقق اكتفاء ذاتي لكن هذا الأمر قد يؤثر على زراعة سلع استراتيجية أخرى".

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة للحصول على 1500 جنيه 6 مرات سنويًا

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية

زوجة محمود الخطيب توجه رسالة في أحدث ظهور لها

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

سامسونج تكشف الستار عن هاتف Galaxy F07 لتعزيز فئة الهواتف الاقتصادية

أسعار ومواصفات هيونداي توسان 2025 في السعودية

دراسة: الذكاء الاصطناعي لم يحدث اضطراباً هائلاً في سوق العمل الأمريكي

فستان لامع.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بظهورها

فورد تسدل الستار على أسطورة فوكاس بعد أكثر من عقدين

سرطان الثدي يقتــ.ـل الرجال أكثر من النساء .. تفاصيل صادمة

تسلا تطرح سيارتها سايبرتراك في هذه الدول العربية

ليست للجميع وتسبب أعراضا خطيرة .. طبيب يحذر من استخدام حقن التخسيس

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

