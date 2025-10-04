قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القانون حسم الأمر.. متى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر؟
عمرو أديب: دونالد ترامب لن يراعي خاطر إسرائيل في حال فشل المفاوضات
مصرع 3 من أخطر تجار السلاح والمخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
رئيس الوطنية للانتخابات: انتخابات النواب تتزامن مع انتصارات أكتوبر.. والفخر واحد
علاء عبد العال: الزمالك يستحق مدرب أفضل من فيريرا
عمرو سعد في ألمانيا استعدادا لتصوير أحدث أفلامه المنتظرة
مراد مكرم ينتقد أداء الزمالك: فيه حاجة غلط ولازم تتحل دلوقتي مش بكرة
التقديم بدأ.. تعرف على خطوات الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم
دمر أقوى حصون خط بارليف.. محطات عسكرية مهمة للفريق فؤاد عزيز غالي
الإصلاح والنهضة يخوض انتخابات النواب بـ 30 مرشحًا دعمًا للشباب والمرأة
الدوري الممتاز | عماد النحاس: حققنا فوزا مستحقا على كهرباء الإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحضانة الدامجة بعين شمس .. بداية طريق الأمل للأطفال ذوي الإعاقة

الحضانة الدامجة
الحضانة الدامجة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تفتح الحضانة الدامجة بمجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس  أبوابها كل صباح لتستقبل أطفالًا تختلف قدراتهم، لكن تتوحد أحلامهم في بيئة واحدة تجمعهم على المحبة والتقبل، هناك، لا تُقاس السعادة بالقدرة على الكلام أو الحركة، بل بنظرة فخر في عيون أم رأت طفلها يشارك أقرانه اللعب لأول مرة، أو بضحكة صغيرة تنطق بما تعجز عنه الكلمات، هذا ما يصنعه العاملون بها ليتحول  الدمج من شعار إلى واقع حي.

وأوضحت   نهى خالد، مدير مركز الإعاقة والحضانة الدامجة بمجمع عين شمس، أن الحضانة الدامجة  تقدم خدمات متميزة للأطفال ذوي الإعاقة ومحاولة دمجهم بالأخرين .

وحول فكرة الحضانة الدامجة ، قالت أن الفكرة  جاءت لتؤسس لمرحلة جديدة من الدمج منذ الطفولة المبكرة، حيث يشارك الأطفال ذوو الإعاقة أقرانهم من غير ذوي الإعاقة في بيئة واحدة، مما يعزز قيم المساواة والتقبل، ويكسر أي حواجز اجتماعية قد تعيق اندماجهم مستقبلًا، ويقدم المركز برامج تعليمية وتربوية متخصصة، تراعي الفروق الفردية بين الأطفال، وتساعدهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يتناسب مع طبيعتهم الخاصة. كما يوفر الدعم النفسي والتدريب المستمر للأسر، لتمكينهم من التعامل الإيجابي مع احتياجات أبنائهم.

وتشير نهى خالد إلى أن المركز لا يقتصر دوره على الجانب التعليمي والتربوي فقط، بل يمتد ليكون منصة توعية للمجتمع المحلي حول أهمية الدمج، وتقبل التنوع، واحترام قدرات الأطفال ذوي الإعاقة. وتضيف أن هذا الجهد يأتي في إطار دعم الدولة المستمر لهذه الفئة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في إنشاء الحضانات والمراكز الدامجة.

كما تولي الإدارة اهتمامًا بتأهيل الكوادر العاملة وتدريبهم على أحدث المناهج التعليمية وأساليب التعامل مع الأطفال، بما يضمن جودة الخدمة المقدمة. وتوضح  أن الهدف الأكبر هو أن ينشأ الطفل في بيئة طبيعية، يشعر فيها بالمساواة مع أقرانه، ويكتسب خبرات حياتية تدعمه في المستقبل.

الجدير بالذكر أن مجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس،  يقدم العديد من الخدمات  والأقسام المتنوعة لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة ودمجهم فى المجتمع .

مجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس ذوي الإعاقة الحضانة الدامجة مجمع خدمات الإعاقة وزارة التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

منحة العمالة غير المنتظمة

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة للحصول على 1500 جنيه 6 مرات سنويًا

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

المتهمة

هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

الشرطة

رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة يعقد لقاءً موسعًا مع مستثمري السياحة بالأقصر وأسوان وعدد من المدن السياحية الساحلية

الحضانة الدامجة

الحضانة الدامجة بعين شمس .. بداية طريق الأمل للأطفال ذوي الإعاقة

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة: تحقيق طفرة في القطاع يتطلب توفير الطاقة الاستيعابية وتعزيز الربط مع الأسواق المستهدفة

بالصور

لعشاق الدفع الرباعي.. سوبارو امبريزا 2009 بهذا السعر ‏

سوبارو امبريزا 2009
سوبارو امبريزا 2009
سوبارو امبريزا 2009

بعد إصابة الفنانة منة جلال بها .. أعراض الذبحة الصدرية وهذا أسرع علاج

منة جلال
منة جلال
منة جلال

سبب مرض الفنانة منة جلال .. تفاصيل

منة جلال
منة جلال
منة جلال

شبيهة الهمر.. بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏ موديل 2026 الجديدة كليا ‏

بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏
بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏
بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏

فيديو

حقن التخسيس

ليست للجميع وتسبب أعراضا خطيرة .. طبيب يحذر من استخدام حقن التخسيس

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد