الحضانة الدامجة بعين شمس .. بداية طريق الأمل للأطفال ذوي الإعاقة

تفتح الحضانة الدامجة بمجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس أبوابها كل صباح لتستقبل أطفالًا تختلف قدراتهم، لكن تتوحد أحلامهم في بيئة واحدة تجمعهم على المحبة والتقبل، هناك، لا تُقاس السعادة بالقدرة على الكلام أو الحركة، بل بنظرة فخر في عيون أم رأت طفلها يشارك أقرانه اللعب لأول مرة، أو بضحكة صغيرة تنطق بما تعجز عنه الكلمات، هذا ما يصنعه العاملون بها ليتحول الدمج من شعار إلى واقع حي.

وأوضحت نهى خالد، مدير مركز الإعاقة والحضانة الدامجة بمجمع عين شمس، أن الحضانة الدامجة تقدم خدمات متميزة للأطفال ذوي الإعاقة ومحاولة دمجهم بالأخرين .

وحول فكرة الحضانة الدامجة ، قالت أن الفكرة جاءت لتؤسس لمرحلة جديدة من الدمج منذ الطفولة المبكرة، حيث يشارك الأطفال ذوو الإعاقة أقرانهم من غير ذوي الإعاقة في بيئة واحدة، مما يعزز قيم المساواة والتقبل، ويكسر أي حواجز اجتماعية قد تعيق اندماجهم مستقبلًا، ويقدم المركز برامج تعليمية وتربوية متخصصة، تراعي الفروق الفردية بين الأطفال، وتساعدهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يتناسب مع طبيعتهم الخاصة. كما يوفر الدعم النفسي والتدريب المستمر للأسر، لتمكينهم من التعامل الإيجابي مع احتياجات أبنائهم.

وتشير نهى خالد إلى أن المركز لا يقتصر دوره على الجانب التعليمي والتربوي فقط، بل يمتد ليكون منصة توعية للمجتمع المحلي حول أهمية الدمج، وتقبل التنوع، واحترام قدرات الأطفال ذوي الإعاقة. وتضيف أن هذا الجهد يأتي في إطار دعم الدولة المستمر لهذه الفئة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في إنشاء الحضانات والمراكز الدامجة.

كما تولي الإدارة اهتمامًا بتأهيل الكوادر العاملة وتدريبهم على أحدث المناهج التعليمية وأساليب التعامل مع الأطفال، بما يضمن جودة الخدمة المقدمة. وتوضح أن الهدف الأكبر هو أن ينشأ الطفل في بيئة طبيعية، يشعر فيها بالمساواة مع أقرانه، ويكتسب خبرات حياتية تدعمه في المستقبل.

الجدير بالذكر أن مجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس، يقدم العديد من الخدمات والأقسام المتنوعة لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة ودمجهم فى المجتمع .