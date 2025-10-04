علاء عبد العال: الزمالك يستحق مدرب أفضل من فيريرا

أكد علاء عبد العال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، أن مواجهة الزمالك كانت صعبة منذ بدايتها، مشيرًا إلى أن فريقه قدم مباراة قوية أمام منافس كبير.

وقال عبد العال، إن الزمالك كان منافسًا قويًا اليوم، وكانت المباراة صعبة من قبل بدايتها، وكان من المهم أن نظهر بشكل جيد ونخرج بنتيجة إيجابية أمام فريق بحجم الزمالك، وهو مكسب كبير لنا.

وأضاف المدير الفني لغزل المحلة: “الأهلي والزمالك لكلٍ منهما أسلوب لعب محدد يجب دراسته جيدًا، فكرة القدم ليست هجومًا فقط، بل هجوم ودفاع، ويجب معرفة متى نحتفظ بالكرة ومتى ندافع".

ورد عبد العال على الانتقادات الموجهة له بشأن اعتماده على الأسلوب الدفاعي أمام الكبار قائلًا: “لست منزعجًا من هذا الحديث، فأنا أجمع نقاطًا من الفرق الكبيرة، وهذا أمر ليس سهلًا".

واختتم تصريحاته بتأكيد رأيه في المدير الفني للزمالك، قائلًا: “أرى أن أسلوب فيريرا لا يناسب لاعبي الزمالك، والفريق يستحق مدربًا أفضل منه".