مصرع 3 من أخطر تجار السلاح والمخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ببني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، من القضاء على تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، وذلك عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء مداهمة وكرهم، بقرية منهرو التابعة لمركز اهناسيا المدينة.

كانت معلومات قد وردت لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، تفيد بقيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي يتاجر في المواد المخدرة ويستخدمون الأسلحة للدفاع عن نشاطهم غير المشروع، متخذين من إحدى المناطق النائية بدائرة المركز مكانًا لترويج المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمأمورية أمنية، ولدى اقتراب القوات بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية، فبادلتهم القوات بالمثل، ما أسفر عن مصرع العناصر الثلاثة، وضُبط بحوزتهم 10 كيلوجرامات من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الأيس، كما عُثر على 15 قطعة سلاح ناري وعدد من الطلقات والذخائر.