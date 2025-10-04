أضرار غير متوقعة للسمسم .. وهذه أبرز الفوائد

يعد السمسم من أكثر انواع البذور شهرة في العالم ومذاقها شهي وتحتوى على كم كبير من الفوائد الصحية.

وفقا لما ذكره موقع goodrx نكشف لكم أهم أضرار وفوائد السمسم الصحة .

فوائد السمسم



صحة القلب

يساعد تناول السمسم على تقليل بعض عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، بما في ذلك ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.



أجريت دراسة صغيرة على أشخاص يعانون من ارتفاع الكوليسترول لاحظ المشاركون الذين تناولوا حوالي 4.5 ملاعق كبيرة من بذور السمسم يوميًا انخفاضًا في مستويات الكوليسترول الكلي كما انخفضت لديهم مستويات الكوليسترول "الضار"، البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).

2. إدارة مرض السكري

قد تساعد الليجنينات الموجودة في بذور السمسم على خفض نسبة السكر في الدم ، خاصةً لدى مرضى السكري من النوع الثاني مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن معظم الدراسات في هذه المراجعة ركزت على زيت السمسم أو مكملات غذائية.

3. الوقاية من السرطان

قد تتمتع مضادات الأكسدة الموجودة في بذور السمسم بخصائص مضادة للسرطان ، خاصةً في بعض أنواعه . قد تساعد هذه المضادات على :إبطاء نمو الخلايا السرطانية ومنع تكاثر الخلايا السرطانية ومنع انتشار الخلايا السرطانية

4. دعم صحة العظام

تحتوي بذور السمسم على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وهذه التركيبة من المعادن مهمة لصحة العظام وتساعد هذه المعادن على تعزيز نمو العظام أثناء النمو، وتقليل فقدانها مع التقدم في السن.

5. يقلل الالتهاب

قد تكون الليجنانات الموجودة في بذور السمسم مضادة للالتهابات في الدراسات التي أُجريت على الحيوانات، رُبطت بذور السمسم بانخفاض الالتهاب في أمراض مثل التهاب المفاصل والتهاب القولون لكننا بحاجة إلى مزيد من الأبحاث على البشر.

أضرار السمسم



هناك بعض المجموعات من الأشخاص الذين يجب عليهم الحد من تناول بذور السمسم أو تجنبها، بما في ذلك أولئك الذين:

أصحاب حساسية من السمسم: يُقدر أن واحدًا من كل ٤٠٠ طفل وبالغ يعاني من حساسية السمسم وتُصنف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية السمسم كأحد مسببات الحساسية الغذائية الرئيسية التسعة في الولايات المتحدة.

الحالات المعرضة لأنواع معينة من حصوات الكلى: تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية بشكل معتدل من الأوكسالات ، مما يعني أنها يمكن أن تساهم في تكوين حصوات الكلى من أكسالات الكالسيوم.