سهلة ولذيذة.. طريقة عمل تورتيلا برجر الدجاج

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
"كشكول الجمسي".. محطات تاريخية مهمة لأحد أبرز 50 قائد عسكري في العالم
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
انطلاق مؤتمر صحفي عالمي لافتتاح مقبرة أمنحتب الثالث بوادي الملوك في الأقصر| صور
القوات المسلحة درع الوطن.. رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بـ نصر أكتوبر
الوعد الصادق.. كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة رؤيا سبقت نصر 73
ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف
المياه غمرت أراضيهم ومنازلهم..مأساة أهالي قرية بالمنوفية بسبب الفيضان
مدبولي يُهنئ الرئيس بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف..أمطار خفيفة وشبورة ورياح اليوم السبت
طريقة عمل تورتيلا برجر الدجاج

هاجر هانئ

تورتيلا برجر الدجاج، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها ، نظرا لمذاقه الشهي واللذيذ.

وقدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تورتيلا برجر الدجاج، بأسهل الخطوات فيما يلي..

مقادير تورتيلا برجر الدجاج

● تورتيلا حجم وسط

● نص كيلو صدور مفرومة

● بصلة مبشورة

● ملح وفلفل

● بصل بودرة

● توم بودرة

● زيت وزبدة



 

طريقة تحضير تورتيلا برجر الدجاج

  • تخلط جميع المكونات معا عدا الزبدة.
  • تفرد طبقة من الدجاج على الخبز التورتيلا.
  • تسخن الزبدة مع الزيت وتسوى على الطاسة من الجانبين.
علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

لوك صيفي.. بوسي تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

أرخص سيارة تسلا موديل Y.. أبرز المميزات والعيوب

