سهلة ولذيذة.. طريقة عمل تورتيلا برجر الدجاج

تورتيلا برجر الدجاج، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها ، نظرا لمذاقه الشهي واللذيذ.
وقدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تورتيلا برجر الدجاج، بأسهل الخطوات فيما يلي..
مقادير تورتيلا برجر الدجاج
● تورتيلا حجم وسط
● نص كيلو صدور مفرومة
● بصلة مبشورة
● ملح وفلفل
● بصل بودرة
● توم بودرة
● زيت وزبدة
طريقة تحضير تورتيلا برجر الدجاج
- تخلط جميع المكونات معا عدا الزبدة.
- تفرد طبقة من الدجاج على الخبز التورتيلا.
- تسخن الزبدة مع الزيت وتسوى على الطاسة من الجانبين.