سهلة ولذيذة.. طريقة عمل تورتيلا برجر الدجاج

تورتيلا برجر الدجاج، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها ، نظرا لمذاقه الشهي واللذيذ.

وقدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تورتيلا برجر الدجاج، بأسهل الخطوات فيما يلي..

مقادير تورتيلا برجر الدجاج

● تورتيلا حجم وسط

● نص كيلو صدور مفرومة

● بصلة مبشورة

● ملح وفلفل

● بصل بودرة

● توم بودرة

● زيت وزبدة









طريقة تحضير تورتيلا برجر الدجاج