شلبية: العالم أطلق أول قمر صناعي عام 1957.. وكان بداية المعرفة

أكد دكتور عماد شلبية، عميد كلية علوم الملاحة والفضاء بجامعة بني سويف، أنه في يوم 4 أكتوبر 1957، تم العمل على آطلاق أول قمر صناعي، مشيرا إلى أنها كانت أول كانت أول محاكاة تكنولوجية لما يجري في الكون.

وقال عماد شلبية، خلال لقاء له ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر "القناة الأولى المصرية"، إن القمر الصناعي الذي تم إطلاقه في 1957 كان بداية المعرفة، وتم إطلاقه من الاتحاد السوفيتي، مؤكدا

أن العالم استغل ذلك في البداية بشكل جيد.

وأضاف عميد كلية علوم الملاحة والفضاء بجامعة بني سويف، أن العالم والأمم المتحدة وقعوا اتفاقية ومعاهدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، دون اللجوء لأي حروب.