الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
حدث تاريخي في بريطانيا.. تعيين أول امرأة رئيسة لأساقفة كانتربري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حمدي هاشم: كتبنا عن أم الدنيا.. وتاريخها أكبر من أي كلمات

محمود محسن

قال الشاعر والمؤلف حمدي هاشم، مؤلف أغنية «مين زي مصر»، إن الأغنية لم تكن مجرد عمل فني عابر، بل كانت ثمرة ورشة عمل مكثفة ومشاعر وطنية صادقة، تهدف لتجسيد عظمة مصر وتاريخها الخالد، مؤكدًا: «مصر أكبر من إن تحتملها أغنية».

قال هاشم، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز: «إحنا بنكتب عن أم الدنيا، بنكتب عن مصر الغالية علينا كلنا، وكانت ورشة عمل مكثفة جدًا تحت إشراف الدكتورة نهى عباس، والمايسترو اللي بيتابع كل صغيرة وكبيرة حتى يخرج العمل للنور».

وأشار إلى أن الملحن إبراهيم الطرابيشي، تحمل التعديلات المتكررة بروح طيبة، قائلا: «كان عنده سعة صدر إنه يتحمل التغييرات كل شوية، والدكتورة تقول: لا، العبارة دي ممكن نلخّصها شوية عشان خاطر الطفل ممكن نجيب معنى أجمل، نبرز أهم أشياء في مصر».

وأوضح «حمدي» أن الأغنية تسلط الضوء على خصوصية مصر الدينية والحضارية، مشيرًا إلى أن: «مصر تتخصص بأشياء لم تتخصص فيها أي دولة، هي الدولة الوحيدة التي تجلى فيها الله عز وجل، وتحدث فيها إلى سيدنا موسى، وقال له: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى».

كما أضاف: «الأهرامات من عجائب الدنيا السبع، وسيدنا عيسى لما غادر بيت لحم أتى إلى مصر ليعيش بأمان هو والسيدة العذراء مريم، فبدأنا نركز على هذه الناحية».

وتابع مؤلف الأغنية: «في نفس التوقيت ركزنا على إن مصر آمنة، وإن اللي بيدخلها آمن، وده وعد رباني من الله عز وجل: (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين)».

وعند سؤاله عن مناسبة الأغنية، وهل هي مرتبطة فقط بانتصارات أكتوبر، أجاب هاشم: «لا، هي أغنية شاملة، بتتكلم عن مصر بكل تاريخها، بكل آثارها، بنيلها، بشعبها الودود المضياف، بآثارها الدينية والفرعونية، مصر أكبر من إن تحتملها أغنية، واحتفالات مصر كثيرة جدًا».

حمدي هاشم ورشة عمل مصر نهى عباس الطفل

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4-10-2025

مركز بحوث الصحراء

بحوث الصحراء: تحسين المجتمعات الزراعية المتأثرة بالتغيرات المناخية بمطروح

دعم مجال صحى

بحضور وزير العمل .. شراكة مصرية سعودية إماراتية جديدة فى المجال الصحى

تقنية

لوحات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي .. اعرف التفاصيل

بالصور

لمنع السحابة السوداء بالشرقية.. تجميع 107 أطنان قش أرز منذ بداية الحصاد

"خربشة القطط تنقل السعار”.. أمراض خطيرة قد تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان وطرق الوقاية منها

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

