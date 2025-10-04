قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ
عبد العزيز جمال

ترغب الكثير من السيدات في معرفة كيفية الحصول على معاش ربة المنزل 2025، وذلك في ظل الاهتمام المتزايد بحقوق المرأة غير العاملة، خاصة بعد أن أحدث قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية.

تفاصيل معاش ربة المنزل 2025

أتاح القانون الجديد للمرأة التي لا تعمل في أي من القطاعين الحكومي أو الخاص فرصة الاشتراك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية، دون الحاجة لأن تكون مرتبطة بوظيفة أو تابعة لصاحب عمل، وهو ما يمثل نقلة في مفهوم الحماية الاجتماعية ويمنح النساء غير العاملات الحق في معاش مضمون.

هذا التوجه يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من نظم التأمينات، خاصة من الفئات التي كانت سابقًا خارج المظلة التأمينية الرسمية.

كيف أحصل على معاش بدون عمل؟

أوضح القانون أن السيدة تستطيع دفع الاشتراك بنفسها، وحدد القيمة بمبلغ 207 جنيهات شهريًا، بما يعادل حوالي 7 جنيهات يوميًا فقط، وهو ما يجعل الاشتراك متاحًا لمعظم ربات البيوت، ومحفظات القرآن الكريم، والفئات غير العاملة التي تبحث عن ضمان دخل مستقر دون الحاجة للالتحاق بوظائف رسمية.

ما هي شروط استحقاق المعاش لربات المنزل؟

لا تشترط منظومة التأمينات الاجتماعية على السيدة المتقدمة أن تكون موظفة أو تابعة لجهة عمل، بل يمكنها ببساطة التسجيل بصفتها ربة منزل. 

  1. يجب أن يكون عمر السيدة ما بين 18 و45 عامًا.
  2. ضرورة الاستمرار في دفع الاشتراكات دون انقطاع.
  3. يشترط ألا تكون السيدة مشتركة في أي نظام تأميني آخر.
  4. المدة القانونية للحصول على المعاش لا تقل عن 180 شهرًا (15 عامًا).
  5. لا يسمح بصرف المعاش قبل استكمال مدة الاشتراك المحددة.

حماية اجتماعية تمتد إلى الأسرة

يمنح النظام التأميني للمرأة المشتركة معاشًا شهريًا بمجرد التقاعد أو في حال العجز، كما يمتد أثره إلى أسرتها في حالات الوفاة، مما يؤمن حياة أفراد الأسرة من الناحية المالية، ويقلل من الحاجة للاعتماد على الآخرين، أو الجمعيات الخيرية، أو المساعدات.

فرصة ذهبية لمن لا دخل لهن

يمثل هذا القانون فرصة ذهبية للفئات التي لم تتمكن من الحصول على وظائف أو تعمل بشكل غير رسمي، ويعزز من استقلالهن المادي في المستقبل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي جعلت من الضروري لكل أسرة أن تضمن مصادر دخل متعددة وآمنة.

دعم مباشر من الدولة للمرأة

يأتي هذا التوجه ضمن سياسات الدولة الرامية لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال استهداف ربات البيوت والفئات غير المنتظمة في سوق العمل، ليصبح لديهن مظلة تأمينية مماثلة لما يحصل عليه العاملون في القطاعين الحكومي والخاص.

سهولة في الإدارة والاشتراك

من أهم مزايا النظام أنه لا يشترط وجود جهة عمل، ولا يتطلب أي أوراق تثبت التوظيف، مما يمنح السيدة حرية كاملة في الاشتراك والإدارة الذاتية لاشتراكها التأميني، ويقلل من التعقيدات الإدارية التي كانت تحول سابقًا دون دخول هذه الفئة إلى نظام التأمينات.

اشتراك يومي مناسب لميزانية الأسرة

مع اشتراك يومي لا يتجاوز 7 جنيهات، يصبح بإمكان السيدة بناء مستقبل آمن لها ولأسرتها، دون أن يشكل ذلك عبئًا ماليًا كبيرًا، حيث يتناسب هذا المبلغ مع قدرات الكثير من الأسر المصرية، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات الأقل دخلًا.

شروط الحصول على معاش ربة المنزل

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أهمية انتظام ربة المنزل المشتركة في دفع الاشتراكات، موضحة أن صرف المعاش مرهون بإتمام مدة الاشتراك القانونية وهي 15 سنة كاملة وهذا الشرط أساسي لضمان الاستفادة والحصول على المعاش.

معاش ربة المنزل

